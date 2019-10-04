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67 лет: Как Владимир Путин проведет 7 октября свой день рождения?

22:11 04.10.2019 Фото: archive.government.ru
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«Он проведет день рождения на природе, — рассказал представитель Кремля. — С родными и близкими».

67 лет: Как Владимир Путин проведет 7 октября свой день рождения?
7 октября Владимиру Путину исполнится 67 лет

Президент России Владимир Путин проведет свой день рождения, 7 октября, на природе в компании родных и близких людей. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Он проведет его [день рождения] на природе, — рассказал представитель Кремля. — С родными и близкими».

В этом году Путину исполнится 67 лет. Ему нечасто удается провести 7 октября без рабочих мероприятий, в том числе публичных. В 2017 году этот день пришелся на субботу, тогда Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ в Сочи.

Традиционно 7 октября он также много общается с лидерами других стран по телефону, принимая поздравления. Как заметил Дмитрий Песков, эти разговоры не обходятся и без обсуждения «субстантивных вопросов», так что и такие звонки — часть рабочего графика главы государства.
В 2016 году у Путина в этот день не было публичных мероприятий. Годом ранее он 7 октября выходил на лед в матче Ночной хоккейной лиги, а в 2014 году официально взял выходной и улетел встречать день рождения подальше от цивилизации, в сибирскую тайгу. Несколько раз на эту дату выпадали крупные международные мероприятия с участием президента РФ.

По словам Пескова, в целом глава государства чаще всего празднует день рождения с родными и близкими, иногда — с коллегами по работе.

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