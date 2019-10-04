Сегодня, 4 октября, в гаражах на ул. Докучаева в Дзержинском районе Новосибирска двое мальчиков получили ожоги. Компания из 4 детей занималась обжигом проводов для сдачи их в металлом. Они обливали провода горючей жидкостью и поджигали. Двое подростков облились и пламя перекинулось на детей. По словам помощника руководителя следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрия Чечулина, пострадали 10-летний и мальчик и 17-летний юноша. Одного из пострадавших в тяжелом состоянии привезли в областной ожоговый центр. Информация о том, что детей облили и подожги — не подтверждается правоохранителями.
Обжигали провода и загорелись двое детей в Новосибирске
21:09 04.10.2019
Компания из 4 детей готовила провода для сдачи их в металлом. Они обливали их горючей жидкостью и поджигали. Двое подростков облились жидкостью и пламя перекинулось на детей.
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