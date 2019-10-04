04.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Пятеро погибли в крушении Ан-12 под Львовом

17:43 04.10.2019 Фото: Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям
0

Аварийная посадка осуществлена в связи с тем, что в самолете закончилось горючее.

Пятеро погибли в крушении Ан 12 под Львовом
Число жертв катастрофы Ан-12 под Львовом возросло до пяти человек

Пять человек погибли на Украине в результате аварийной посадки транспортного самолета Ан-12 в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы (ВПП) международного аэропорта «Львов» в пятницу утром.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своей странице в фейсбуке. В Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) во Львовской области подтверждают эту информацию. Там также добавили, что спасатели вызволили из самолета трех пострадавших, которые были госпитилизированы.

Мэр Львова Андрей Садовой также подтвердил информацию о пятерых погибших и трех пострадавших в результате аварии. Об этом он написал в фейсбуке.

Ранее ГСЧС сообщала о трех погибших в результате аварии, трех пострадавших, судьба еще двух находившихся на борту человек была неизвестна

Как стало известно ранее в пятницу, транспортный Ан-12 авиакомпании «Украина Аэроальянс» совершил аварийную посадку на грунт на расстоянии 1,5 км от ВПП международного аэропорта «Львов», перед тем исчезнув с радаров. На борту находилось восемь человек, из них семь членов экипажа и один человек, сопровождавший груз.

Как сообщал Криклий, аварийная посадка осуществлена в связи с тем, что в самолете закончилось горючее.

Самолет совершал чартерный грузовой рейс #UKL4050 по маршруту Виго (Испания) в Стамбул (Турция) и должен быть сесть в аэропорту «Львов» на дозаправку. В СМИ сообщают, что совершившему аварийную посадку самолету был 51 год.

Источник: Интерфакс

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Соболезнуем.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЖена умерла от рака. А моя внезапно погибла. Две истории многодетных отцов, переживших смерть жен
18:00 04-10-2019
Жена умерла от рака. А моя внезапно погибла. Две истории многодетных отцов, переживших смерть жен
Рейдерский захват: Неизвестные расстреляли охранников и оккупировали завод "Кубанские деликатесы"
17:46 04-10-2019
Рейдерский захват: Неизвестные расстреляли охранников и оккупировали завод
БердскСветлана Шерстобоева: Если тайка заподозрила мужа в измене, то может отрубить член и измолоть его в мясорубке
17:45 04-10-2019
Светлана Шерстобоева: Если тайка заподозрила мужа в измене, то может отрубить член и измолоть его в мясорубке
Пятеро погибли в крушении Ан-12 под Львовом
17:43 04-10-2019
Пятеро погибли в крушении Ан-12 под Львовом
БердскФотомарафон "Дорогие мои родители" запускает "Курьер.Среда.Бердск"
17:40 04-10-2019
Фотомарафон
Бердск«Почта России» проиграла суд инвалиду-колясочнику по пандусу в Бердске
17:30 04-10-2019
«Почта России» проиграла суд инвалиду-колясочнику по пандусу в Бердске
Десантник погиб при прыжке с парашютом в Пскове
17:15 04-10-2019
Десантник погиб при прыжке с парашютом в Пскове
Путин: попытки сдержать Китай "по определению невозможны"
17:10 04-10-2019
Путин: попытки сдержать Китай
БердскУбытки от фекального потопа в зоне отдыха Бердска предъявят проткнувшему трубу подрядчику 1
16:45 04-10-2019
Убытки от фекального потопа в зоне отдыха Бердска предъявят проткнувшему трубу подрядчику
На 100% закрыли программу переселения граждан из аварийного жилья на 2019 год 15 субъектов РФ
16:40 04-10-2019
На 100% закрыли программу переселения граждан из аварийного жилья на 2019 год 15 субъектов РФ