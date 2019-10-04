04.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Рейдерский захват: Неизвестные расстреляли охранников и оккупировали завод «Кубанские деликатесы»

17:46 04.10.2019 Фото: pixabay.com
0

Глава Славянского района Роман Синяговский высказал предположение, что инцидент связан с конфликтом собственников предприятия, который «неожиданно для всех вылился в острую фазу».

Рейдерский захват: Неизвестные расстреляли охранников и оккупировали завод Кубанские деликатесы
Неизвестные расстреляли охранников и захватили завод «Кубанские деликатесы»

На Кубани предпринята попытка рейдерского захвата завода «Кубанские деликатесы», есть раненые, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

По его словам, группа из восьми человек, вооруженных огнестрельным оружием, утром в пятницу ворвалась на территорию завода в Славянском районе края, расстреляла двоих охранников и попыталась взять предприятие под свой контроль.

Оба охранника с пулевыми ранениями госпитализированы.

Захватчики попытались взять в заложники находившихся внутри людей, но позже отпустили их и забаррикадировались внутри предприятия, ведутся переговоры.

Еще один источник сообщил «Интерфаксу», что один из охранников был ранен в голову, второй охранник получил легкое ранение.

В приемной директора предприятия информацию о происшествии подтвердили.

«Нам сейчас не до вас, у нас стреляют», — сказал сотрудник корреспонденту агентства.

Глава Славянского района Роман Синяговский в беседе с корреспондентом агентства «Интерфакс» высказал предположение, что инцидент связан с конфликтом собственников предприятия, который «неожиданно для всех вылился в острую фазу».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс» предприятие было зарегистрировано в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае в 2003 году, занимается консервированием фруктов и овощей. Предприятием в равных долях владеют Иван Радченко и Владимир Скрипка.

Вместе с тем, по данным на 27 сентября 2019 года на долю совладельца Скрипки был назначен доверительный управляющий ООО «Бастион» (Краснодар, занимается деятельностью в области права). «Бастион» принадлежит трем физлицам — Ирине Крючковой, Анне Голубицкой и Юлии Залевской.

Ранее, 5 июля на долю совладельца Радченко был назначен доверительный управляющий АО «Ранд» (г. Москва, занимается техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств). «Ранд» по данным СПАРКА принадлежит Ивану и Антону Радченко.

Источник: Интерфакс

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Может, 90-е вернулись?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЖена умерла от рака. А моя внезапно погибла. Две истории многодетных отцов, переживших смерть жен
18:00 04-10-2019
Жена умерла от рака. А моя внезапно погибла. Две истории многодетных отцов, переживших смерть жен
Рейдерский захват: Неизвестные расстреляли охранников и оккупировали завод "Кубанские деликатесы"
17:46 04-10-2019
Рейдерский захват: Неизвестные расстреляли охранников и оккупировали завод
БердскСветлана Шерстобоева: Если тайка заподозрила мужа в измене, то может отрубить член и измолоть его в мясорубке
17:45 04-10-2019
Светлана Шерстобоева: Если тайка заподозрила мужа в измене, то может отрубить член и измолоть его в мясорубке
Пятеро погибли в крушении Ан-12 под Львовом
17:43 04-10-2019
Пятеро погибли в крушении Ан-12 под Львовом
БердскФотомарафон "Дорогие мои родители" запускает "Курьер.Среда.Бердск"
17:40 04-10-2019
Фотомарафон
Бердск«Почта России» проиграла суд инвалиду-колясочнику по пандусу в Бердске
17:30 04-10-2019
«Почта России» проиграла суд инвалиду-колясочнику по пандусу в Бердске
Десантник погиб при прыжке с парашютом в Пскове
17:15 04-10-2019
Десантник погиб при прыжке с парашютом в Пскове
Путин: попытки сдержать Китай "по определению невозможны"
17:10 04-10-2019
Путин: попытки сдержать Китай
БердскУбытки от фекального потопа в зоне отдыха Бердска предъявят проткнувшему трубу подрядчику 1
16:45 04-10-2019
Убытки от фекального потопа в зоне отдыха Бердска предъявят проткнувшему трубу подрядчику
На 100% закрыли программу переселения граждан из аварийного жилья на 2019 год 15 субъектов РФ
16:40 04-10-2019
На 100% закрыли программу переселения граждан из аварийного жилья на 2019 год 15 субъектов РФ