Рейдерский захват: Неизвестные расстреляли охранников и оккупировали завод «Кубанские деликатесы»

Глава Славянского района Роман Синяговский высказал предположение, что инцидент связан с конфликтом собственников предприятия, который «неожиданно для всех вылился в острую фазу».

Неизвестные расстреляли охранников и захватили завод «Кубанские деликатесы»

На Кубани предпринята попытка рейдерского захвата завода «Кубанские деликатесы», есть раненые, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

По его словам, группа из восьми человек, вооруженных огнестрельным оружием, утром в пятницу ворвалась на территорию завода в Славянском районе края, расстреляла двоих охранников и попыталась взять предприятие под свой контроль.

Оба охранника с пулевыми ранениями госпитализированы.

Захватчики попытались взять в заложники находившихся внутри людей, но позже отпустили их и забаррикадировались внутри предприятия, ведутся переговоры.

Еще один источник сообщил «Интерфаксу», что один из охранников был ранен в голову, второй охранник получил легкое ранение.

В приемной директора предприятия информацию о происшествии подтвердили.

«Нам сейчас не до вас, у нас стреляют», — сказал сотрудник корреспонденту агентства.

Глава Славянского района Роман Синяговский в беседе с корреспондентом агентства «Интерфакс» высказал предположение, что инцидент связан с конфликтом собственников предприятия, который «неожиданно для всех вылился в острую фазу».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс» предприятие было зарегистрировано в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае в 2003 году, занимается консервированием фруктов и овощей. Предприятием в равных долях владеют Иван Радченко и Владимир Скрипка.

Вместе с тем, по данным на 27 сентября 2019 года на долю совладельца Скрипки был назначен доверительный управляющий ООО «Бастион» (Краснодар, занимается деятельностью в области права). «Бастион» принадлежит трем физлицам — Ирине Крючковой, Анне Голубицкой и Юлии Залевской.

Ранее, 5 июля на долю совладельца Радченко был назначен доверительный управляющий АО «Ранд» (г. Москва, занимается техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств). «Ранд» по данным СПАРКА принадлежит Ивану и Антону Радченко.

Источник: Интерфакс