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На 100% закрыли программу переселения граждан из аварийного жилья на 2019 год 15 субъектов РФ

16:40 04.10.2019 Фото: pixabay.com
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Как пояснили в Минстрое, в текущем году по нацпроекту планировалось переселить в новое жилье 8,2 тыс. человек, на что из федерального бюджета выделено более 35 млрд рублей.

На 100% закрыли программу переселения граждан из аварийного жилья на 2019 год 15 субъектов РФ

Пятнадцать субъектов РФ досрочно закрыли программу переселения граждан из аварийного жилья на 2019 год

Пятнадцать субъектов РФ досрочно закрыли программу переселения граждан из аварийного жилья на 2019 год. Об этом сообщил в Уфе глава Минстроя России Владимир Якушев на пленарном заседании расширенной стратегической сессии по развитию жилищно-коммунального хозяйства.

«У нас есть уже субъекты, которые на 100% справились с этой работой. Среди них — Республика Башкортостан, Алтайский край, Липецкая область, Московская область, Мурманская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ. Всего 15 регионов по 2019 году досрочно закрыли программу», — сказал Якушев.

Как пояснили в Минстрое, в текущем году по нацпроекту планировалось переселить в новое жилье 8,2 тыс. человек, на что из федерального бюджета выделено более 35 млрд рублей.

«Только при отличном выполнении программы мы можем претендовать на выделение дополнительных средств из федерального бюджета до 2024 года. Таких запросов от губернаторов поступает много», — добавил Якушев.

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» входит в состав национального проекта «Жилье и городская среда». К концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь 9,54 млн кв. м, а число граждан, переселенных из непригодного жилья, 530,9 тыс. Эти показатели могут быть уточнены по итогам реализации программ расселения в 2019-2021 годах.

Также к 31 декабря 2023 года объем расселяемого жилья должен на 30% превысить объем выявляемого аварийного фонда. При этом планируется уточнение критериев признания домов аварийными и ввод понятия ветхих домов. Общий объем финансирования реализации федерального проекта по расселению из всех источников составит 507,2 млрд рублей до конца 2024 года.

 Источник: ТАСС
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