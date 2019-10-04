Помочь одеть на зиму пятерых дочерей просит семья погорельцев Хрусталевых со станции Евсино

В одночасье многодетная семья потеряла в огне все. Отец, несмотря на напряженный график работы, не может выкроить денег на пуховики и сапоги для своих девочек в возрасте от 8 до 17 лет. Власть Искитимского района открыла пункт по сбору вещей.

Администрация Искитимского района объявляют сбор зимней одежды и обуви для многодетной семьи-погорельцев Хрусталевых со станции Евсино

Администрация Искитимского района объявила сбор зимней одежды и обуви для многодетной семьи погорельцев Хрусталевых со станции Евсино. Вещи можно приносить в Комплексный центр социального обслуживания населения «Вера» по адресу: Искитим, ул. Пушкина, 57А, каб. 1 (тел. 2-46-43).

Хрусталевы в один момент потеряли все. Пожар случился вечером 12 апреля. Взрослые в это время были на работе. Огонь перекрыл путь для спасения семерым детям, пять из которых — дочери Хрусталевых. Пожар начался в котельной из-за короткого замыкания и оттуда сразу перешел на крышу гаража, бани и дома. Поэтому дети в комнатах его не сразу почувствовали.

На помощь пришли соседи, сообщал сайт «Весь Искитим». Позже Игоря Кузеванова и Анатолия Беломыцева даже наградили грамотами главы Искитимского района за спасение на пожаре.

Отцу семейства Дмитрию Хрусталеву о пожаре сообщил по телефону сослуживец.

— Когда я ехал, думал, лишь бы дети живы были. Спасибо вот Игорю. Дети рассказывали, он, как спецназовец, в окошко запрыгнул, детей вытаскивал. Спасибо ему большое, что добрые люди такие здесь в Евсино живут, — рассказывал Дмитрий.

Сгорело все — баня, дом, вещи, документы, стиральная машинка, буквально накануне купленная в кредит. Уцелели только детские паспорта в шкафу и мясо в морозилке. Да автомобиль, на котором ехал Дмитрий.

Семью, в одночасье потерявшую все, не оставили без помощи. Помогали школа, сослуживцы отца, соседи. Администрация Искитимского района похлопотала о выделении единовременной помощи из местного и областного бюджета — 50 тыс. рублей, отправили детей на лето в лагерь. Совершенно незнакомые люди приносили еду и деньги. Детской одежды передали столько, сколько не было и до пожара, говорит глава семьи. Но она летняя. А скоро наступит зима. Пятерым девочкам одеться не во что.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Дмитрий Хрусталев, нужны зимняя обувь для девочек в возрасте 8, 11 (двойняшки), 14 и 17 лет. Размер сапог — 38, 39 и 41. Из одежды — пуховики, куртки, может быть, дубленки или шубы.

— Дети вырастают и порой одежда лежит дома. Если люди готовы поделиться с нами, будем очень благодарны. Не откажемся от шапок, рукавиц, шарфов. С летними вещами нам люди очень помогли. Но о зиме тогда не думали, — поделился с «Курьер. Среда. Бердск» Дмитрий Анатольевич.

Одеть детей — это, по его словам, главная задача. Но семья погорельцев не откажется от мебели, холодильника.

— У нас сгорело все. Пока поставили бы в гараже. Но нам обещала власть помочь с жильем. А никакой бытовой техники не осталось — ни холодильника, ни плитки. Пока снимаем жилье в Искитиме. Чтобы отстроить заново дом в Евсино, нужны большие деньги. А у нас с деньгами сейчас очень трудно, — рассказал многодетный отец.

Если кто-то решит помочь деньгами, Хрусталевы будут им очень благодарны. Телефон Дмитрия привязан к карте Сбербанка.

Он сейчас очень много работает и совсем не остается времени на то, чтобы ездить по адресам и забирать вещи, да и бензин дорогой. Поэтому вместе с соцзащитой приняли решение об одном пункте — в Искитиме на ул. Пушкина, 57А.

Телефон Дмитрия Хрусталева 8-913-983-24-40.