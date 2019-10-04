Опять взгяд панды? Избавляемся от темных мешков под глазами

Темные круги под глазами всегда трудно убрать, но существуют действенные способы, которые позволят справится с ними в домашних условиях.

Причинами появления кругов под глазами могут быть неправильное питание и нарушения сна

Причинами появления кругов под глазами могут быть неправильное питание и нарушения сна. К сожалению, гораздо проще добиться появления этих кругов, чем их исчезновения.

Пакетики с холодным чаем. Одно из самых распространенных народных средств против кругов под глазами. Кофеин в чае помогает сузить кровеносные сосуды и тем самым убрать лишние скопления жидкости. Из-за этого зона под глазами становится более светлой. Вам всего лишь нужно не выбрасывать пакетики с чаем после заварки, а дать им остыть, положить в холодильник на 10 минут, а затем поместить под глаза на 5-10 минут. После этого промыть лицо прохладной водой.

Картофельный сок. Картофель обладает натуральными отбеливающими свойствами, он эффективно изменяет цвет кожи. Кроме того, в нем содержатся ферменты, которые делают кожу более упругой. Можно нарезать картофель тоненькими ломтиками и поместить под глаза, или изготовить картофельный сок и с помощью ватного тампона протереть зону вокруг глаз.

Холодные огурцы. В этом овоще также содержатся антиоксиданты, он вызывает сокращения кожных тканей. Это помогает снимать отёки и несколько осветлять зону под глазами. Лучше всего нарезать огурец ломтиками и прикладывать их под глаза на 10-15 минут.

Алоэ вера и масло витамина Е. Если вы не хотите использовать какие-либо дорогостоящие крема для глаз из-за содержащихся в них химических веществ, то изготовьте свой собственный крем. Алоэ вера обладает противовоспалительным воздействием, оно увлажняет и хорошо подходит для чувствительной зоны под глазами. У масла витамина Е противовозрастные свойства, оно борется со свободными радикалами и снижает проявления старения вроде морщин и глубоких линий. Смешайте эти два ингредиента в сочетании 2:1 для изготовления геля, который надо хранить в холодильнике в течение 10-14 дней и ежедневно наносить под глаза по утрам и вечерам.

Сырое молоко. Молочная кислота помогает уменьшить выраженность темных кругов и отеков под глазами. Промокните ватный тампон в молоко и нанесите его под глаза на несколько минут.

Источник: МедикФорум