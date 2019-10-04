Путин: попытки сдержать Китай «по определению невозможны»

Путин добавил, что Китай ведет политику мирового уровня и готов к реакциям на любое развитие событий — у руководства КНР есть понимание того, как вести себя в отношениях с США.

Попытки сдержать Китай «по определению невозможны»

Президент назвал усилия в этом направлении вредными и деструктивными.



Попытки сдержать Китай «по определению невозможны», это деструктивно и вредно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе дискуссии в рамках XVI ежегодного заседания клуба «Валдай».

«По поводу попыток сдержать Китай, я думаю, что это по определению невозможно. И если кто-то будет предпринимать такие попытки, он — тот, кто будет это делать — поймет, что это невозможно, и в ходе этих попыток, безусловно, будет наносить себе ущерб и урон», — сказал глава государства. «Во всяком случае, такое возможное развитие событий считаю деструктивным и вредным», — добавил российский лидер.



По мнению Путина, объединение усилий по созданию обстановки доброжелательного сотрудничества и поиска общих для всех систем безопасности — это то, чем различные государства должны заниматься вместе. «Включая, безусловно и одну из самых близких для нас стран в мире вообще, а в Азии тем более — Индию», — заявил глава российского государства.

Путин добавил, что Китай ведет политику мирового уровня и готов к реакциям на любое развитие событий — у руководства КНР есть понимание того, как вести себя в отношениях с США.

«У меня очень близкие, я без преувеличения говорю, дружеские отношения, мы это все время публично говорим, но и не публично, у нас сложились дружеские отношения с лидером Китая, господином Си Цзиньпином. И я вижу, какого мирового уровня эта политика. Все они понимают, все знают, и в принципе готовы к реакциям на любое развитие событий», — сказал Путин в ответ на просьбу поделиться «секретом понимания» того, как строить отношения с США.

По его словам, Китай не нуждается в совете. «Если они говорят, что они чего то не понимают, они не хотят, чтобы вы знали, что они понимают. Может быть им выгодно, чтобы вы думали, что они не понимают», — отметил президент.

Китай и США с целью устранения торговых противоречий уже несколько месяцев ведут напряженные переговоры, последний, 12-й раунд которых прошел в Шанхае 30-31 июля. На этой неделе рабочие группы двух стран планируют предварительно обсудить проблемы торгового дисбаланса и защиты инвесторов.

По словам вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, Пекин положительно оценил шаги американской стороны, которая перенесла с 1 на 15 октября повышение пошлин с 25% до 30% на китайские товары стоимостью 250 млрд долларов. В свою очередь власти Китая решили с 17 сентября освободить от дополнительных тарифов 16 наименований торговой номенклатуры из Соединенных Штатов.

Источник: ТАСС