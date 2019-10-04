«Почта России» проиграла суд инвалиду-колясочнику по пандусу в Бердске

Пандус в почтовое отделение используют клиенты вместо ступенек

Инвалид-колясочник из Бердска Андрей Малюгин выиграл судебный процесс против «Почты России». 3 октября Бердский городской суд частично удовлетворил его иск и обязал исправить пандус у почтового отделения №10, расположенного на ул. Ленина.

— Малюгин просил устранить нарушения путем устройства пандуса и приводил доводы о размерах в градусах, как он посчитал. Но нигде не указывается пандус в градусах. Поэтому судья удовлетворила иск, исходя из требований закона — в процентах, а не градусах. То есть требования истца удовлетворены, только несколько с иными формулировками, — уточнила «Курьер. Среда. Бердск» помощник судьи Ольги Зюковой.

Теперь по судебному решению «Почта России» должна устранить нарушения доступности среды для инвалидов-колясочников.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», отделение почтовой связи занимает лишь часть помещений в здании №67 на ул. Ленина. Второй собственник закрыл центральный вход и оборудовал за свой счет новую входную группу с крыльцом и пандусом для почтового отделения.

— Учитывая близкое расположение тротуара для пешеходов и ограниченное расстояние до дороги, пандус был выполнен по условиям компактного размещения по п. 6.1.2 СП 59.13330.2016, то есть с уклоном 1:12, что допускается нормативными документами, — прокомментировала Галина Гордеенко, пресс-секретарь макрорегиона Сибирь ФГУП «Почта России».

В сентябре депутат Заксобрания Новосибирской области Татьяна Есипова побывала в бердском почтовом отделение №10. Она встретилась с Андреем Малюгиным, который обратил внимание на доступность почты в Бердске.

По его словам, на входе в почту можно вызвать сотрудника с помощью специальной кнопки, установленной на стене. Но дотянуться до этой самой кнопки весьма проблематично: препятствие — слив. Несколько раз на просьбы инвалида окликались прохожие, нажимали кнопку, либо помогали подняться по крутому пандусу.

Татьяна Есипова лично убедилась в том, что пандус сделан с крутым подъемом и оборудован неудобными поручнями. Слив теперь не преграда до кнопки: он закрыт металлической пластиной, по которой может проехать коляска инвалида.

Но теперь «Почте России» (или собственнику здания) придется выполнять решение суда и переделывать пандус так, чтобы по нему мог проехать инвалид на коляске.

Почтовые услуги оказываются маломобильным гражданам на дому бесплатно, достаточно заявить о своем желании обслуживаться, позвонив в отделение почтовой связи, заверила Гордеенко. По ее словам, последние два года Андрей Малюгин обслуживался почтальоном по месту жительства.

Если нет технической возможности установить пандус на входе в отделение, в доступном месте размещается кнопка вызова сотрудников, которые могут дистанционно оказать любую почтовую услугу – выдать посылку, принять оплату, продать товар и тому подобное. Также, любую почтовую услугу можно получить в ближайшем оборудованном для маломобильных клиентов отделении связи, рассказала представитель «Почты России».

Пресс-секретарь подчеркнула, что к 2021 году в Новосибирской области будут адаптированы по программе «Доступная среда» 26% отделений почтовой связи, что согласно приказу Минсвязи №449 от 06.11.2015 года, является законодательно установленным показателем повышения доступности для инвалидов в объектах связи.