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Десантник погиб при прыжке с парашютом в Пскове

17:15 04.10.2019 Фото: pixabay.com
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У него одновременно сработали основной и запасной парашюты, стропы перехлестнулись и падение стало неконтролируемым.

Десантник погиб при прыжке с парашютом в Пскове
Прыжки с парашютом смертельно опасны

В Псковской области десантник погиб на тренировке: у него одновременно сработали основной и запасной парашюты, стропы перехлестнулись и падение стало неконтролируемым. Об этом сообщил представитель командования Псковского гарнизона.

Это случилось 2 октября на плановых учениях.

«На месте происшествия работает комиссия командования Воздушно-десантных войск совместно с правоохранительными органами. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — сообщили военные.

По данным «Рен-ТВ», военнослужащий погиб во время массовой выброски десанта в 76-й Псковской дивизии ВДВ.

Источник: Интефракс

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