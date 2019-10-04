Десантник погиб при прыжке с парашютом в Пскове

У него одновременно сработали основной и запасной парашюты, стропы перехлестнулись и падение стало неконтролируемым.

Прыжки с парашютом смертельно опасны

В Псковской области десантник погиб на тренировке: у него одновременно сработали основной и запасной парашюты, стропы перехлестнулись и падение стало неконтролируемым. Об этом сообщил представитель командования Псковского гарнизона.

Это случилось 2 октября на плановых учениях.

«На месте происшествия работает комиссия командования Воздушно-десантных войск совместно с правоохранительными органами. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — сообщили военные.

По данным «Рен-ТВ», военнослужащий погиб во время массовой выброски десанта в 76-й Псковской дивизии ВДВ.

Источник: Интефракс