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Двухмесячная девочка умерла в самолете рейса «Грозный — Москва»

16:30 04.10.2019 Фото: pixabay.com
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Ребенок скончался в больнице, доставлен он туда был в состоянии клинической смерти. По предварительным данным, у ребенка имелось серьезное врожденное заболевание.

Двухмесячная девочка умерла в самолете рейса Грозный Москва
В Волгограде умерла двухмесячная пассажирка рейса из Грозного в Москву

Самолет экстренно приземлился из-за ухудшения состояния здоровья девочки, у которой, по предварительной информации, было серьезное врожденное заболевание.

Самолет, летевший из Грозного в Москву, экстренно приземлился накануне вечером в аэропорту Волгограда из-за ухудшения состояния здоровья ребенка, который находился на борту. Спасти его не удалось, сообщили в пятницу ТАСС в комитете здравоохранения Волгоградской области.

«Самолет летел из Грозного в Москву. На борту в том числе находился ребенок, который летел в столицу для оказания высокотехнологичной помощи. Вместе с ним летел врач-реаниматолог. Ребенку (девочке) стало плохо, у нее было серьезное заболевание. Ей было около двух месяцев. На борту ее пытался реанимировать сам врач, во время эвакуации малышка, к сожалению, скончалась», — сказали в комитете.

В следственном управлении СК РФ по региону ТАСС сообщили, что по факту смерти ребенка проводится проверка. «Ребенок скончался в больнице, доставлен он туда был в состоянии клинической смерти. По предварительным данным, у ребенка имелось серьезное врожденное заболевание. Тело младенца направлено на судебно-медицинское исследование», — сказали в управлении.

Источник: ТАСС

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