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Вместо домов Шиловского полигона с ржавой водой военным дали квартиры в Академгородке

16:15 04.10.2019, Алена Романцова
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Семьям военных дали неблагоустроенное служебное жилье под селом Шилово, где из кранов бежала ржавая вода. После публикации на сайте «Курьер. Среда. Бердск» в военный городок выехала московская инспекция, а потом военным начали давать жилье в Академгородке.

Вместо домов Шиловского полигона с ржавой водой военным дали квартиры в Академгородке
Военные Шиловского полигона начали получать жилье в Академгородке

Начали давать квартиры в Академгородке военным семьям с Шиловского полигона, где из кранов текла рыжая вода. Об этом рассказал «Курьер. Среда. Бердск» военнослужащий Сергей. Напомним, что жители военного городка под селом Шилово Новосибирской области не могли пить ржавую воду и купать неделями детей. После публикации на сайте «Курьер. Среда. Бердск» 4 сентября на полигон приехала московская инспекция.

— Как проверка приехала, нам квартиры начали давать в Академе, — рассказал житель дома №2 по ул. Воинская Шиловского полигона Сергей 3 октября.

Служебное жилье молодые военные части №55433 получили на Шиловском полигоне в 2016 году, по социальному найму. Квартиры они получали не благоустроенное (без сантехники и ремонта), зачастую, без счетчиков и долгами за коммуналку от других жильцов. Кроме того в поселке Шиловский сначала была одна управляющая компания, потом сменилась на другую. Некоторые жильцы продолжали платить в первую, а платежки стали приходили уже от другой конторы. Долги с военных семей начали «выбивать» с военной полицией. От Домоуправления они не могли добиться ответов, почему бежит ржавая вода и вернут ли деньги из первой УК.

Во время приезда коммунальной инспекции из столицы, по словам шиловских военных, вода из кранов сразу побежала чистая. Супруга одного из военных Юлия Стригуль рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что после проверки вода чистая бежит через день.

— Вода стала чище, через раз течет то чистая, то ржавая, — рассказала Юлия.

Юлия Стригуль подтвердила, что четыре семьи уехали из военного городка. Они встают на очередь на улучшение жилищных условий и получают квартиры. Они не стали этого делать, чтобы супругу не нужно было далеко добираться до работы.

Также Юлия рассказала что во время проверки обсуждалось решение вопроса по воде. Хотели сделать новую водонасосную станцию, но потом сделали заключение, что это будет слишком дорого, слишком мало людей живет в военном городке. Но теперь наладилось взаимодействие с командованием военной части.

— Проводятся собрания, нам стали помогать. Лучше стали обслуживать городок, — уточнила Юлия Стригуль.

Вопрос ржавой воды в Шиловском полигоне должен решиться в ближайшие годы. По информации предоставленной «Курьер. Среда. Бердск» филиалом Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны России, реконструкция водопроводной сети в военном городке запланирована на 2022 год.

Вместо домов Шиловского полигона с ржавой водой военным дали квартиры в Академгородке

У жителей Шиловского полигона бежит ржавая вода

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От редакции

pixabay

Аноним, 04 октября 2019 16:20
Автор не видит разницы между военными и вояками?

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