Жена умерла от рака. А моя внезапно погибла. Две истории многодетных отцов, переживших смерть жен

Жизнь продолжается. Некоторые люди думали, что горе меня поломает. Некоторые даже злорадствовали, ожидая, что я сопьюсь и у меня отберут детей, говорит Александр Яковлев, 38 лет, папа троих детей.

Мужчины, которые не опустили руки и увидели в детях смысл жизни

Мужчины, которые не опустили руки и увидели в детях смысл жизни.



Кручу компоты, зашиваю, подрабатываю, а дети видят, что мне тяжело

Александр Яковлев, 38 лет, папа троих детей:

Семейная жизнь новосибирцев Александра Яковлева и Андрея Иоста начиналась, как и у многих сверстников: встреча с девушкой, свадьба, дети. Но далеко не все перенесли испытание, которое выпало на их долю. Мужчины, потеряв вторую половину, сохранили семьи: продолжают воспитывать детей, занимаются хозяйством. Они рассказали «Правмиру» свои истории.

Моя жена погибла внезапно. Ехала с поминок на машине и попала в аварию. Все пассажиры погибли на месте: Валентина, двое взрослых детей и внук. Погибшие дети по крови мне не были родными, но мы были семьей, я воспринимал их как своих детей. И внука тоже. Утрата настолько большая, что спустя два года после этой даты, которая разделила мою жизнь на «до» и «после», рана не зажила.

Мы поженились 14 лет назад. Валентина была старше меня, первый ее муж погиб. Она осталась одна с двумя детьми. Не все одобряли наш брак, некоторые доброхоты пытались отговорить меня: «Зачем тебе эта обуза?» Я не прислушался к таким советам и не пожалел: 12 лет мы прожили в согласии. Валентина работала воспитателем, она целыми днями была на работе, поэтому с домашними делами управлялся я. Жене завидовали, говорили: «Тебе не мужик, а золото достался». Но я не вижу в этом ничего особенного.

В большой семье легче живется, чем в маленькой. Все праздники проходят весело и дружно. Это было особенное время, дети готовились заранее: разучивали стихи и песни, готовили подарки, придумывали конкурсы. Сейчас продолжаем все то же самое: празднуем дни рождения, Рождество, Новый год. Проводим конкурсы, украшаем комнату шарами. Только не хватает нам наших родных.

В будние дни в нашем доме тоже бурно кипела жизнь. К нам тянулись наши друзья и молодежь. Каждый день у нас был день открытых дверей – ни дня не проходило, чтобы к нам кто-нибудь не зашел. Мы с женой никому не отказывали в помощи. Оставляли свои проблемы и шли помогать другим людям.

Мне было не важно, кто родится первый: сын или дочь. Свой ребенок любой дорог. Первым родился сын Никита, спустя три года – Ульяна, еще через три года – младшая Надюшка. Пока семья была полная – всем помогали, для всех односельчан двери были открыты. Когда вчетвером остались, времени перестало хватать, друзья и соседи заходят редко.

Домашним хозяйством с радостью занимаюсь – все для детей. По профессии я повар и люблю готовить.

У нас две коровы, сам делаю творог, сметану, сыры. На зиму одного компота закручиваю 90 банок.

Кроме традиционных напитков из клубники, малины, крыжовника, делаю «Фанту»: компот из абрикосов, лимона и апельсина. Его дети особенно любят. Ребята с удовольствием помогают готовить. Никита печет блины. Если мне некогда, он кашу сварит, яичницу пожарит. Он мечтает стать поваром. Девочки пока самостоятельно не готовят: вместе стряпаем пироги, булочки.

Хозяйство у нас сейчас не такое большое. Раньше и кони были, и индюки, и цесарки. Кроме коров, держим кур, уток, поросят, кроликов. Уход требует сил, а корма – денег. Спина побаливает, стараюсь ее не перетруждать, чтобы хватило сил воспитать детей. Огород тоже теперь засаживаем не полностью – не справляемся. Раньше одной картошки больше 20 соток было, теперь все посадки занимают десять соток. Сажаю то, что любят ребятишки: огурцы, помидоры. Много своей клубники – на зиму наварили 20 литров варенья, заморозили 30 литров, 15 банок компота закрутили, и свежую ели вволю. Надюшка у нас «ягодная». Только отвлекусь, смотрю, а она сидит в клубнике. Как дрозд по кустикам прыгает. Попрыгает и делает вид, что там не была.

У нас есть морозильная камера, и ягоды на зиму замораживаю всех понемногу, чтобы витаминов на всю зиму хватило. В доме печное отопление, на зиму покупаем 3 тонны угля и 3 телеги дров. Дом не очень теплый, но ремонтируем по возможности своими силами: в этом году обшили утеплителем. Воду на себе носить не приходится – провели водопровод.

Расходы по хозяйству большие: продукты купить, сено и топливо заготовить. И на расчетные счета детям положить – если я не обеспечу детей, им никто не поможет. Кроме пенсий, получаю на детей детское пособие – 1400 рублей в месяц. Устроиться на работу пока не могу: нужно с хозяйством управиться, младшую дочь в школу проводить – перевести через железную дорогу, сварить, постирать, погладить. Подрабатываю продажей молока, сметаны, творога, сыра. Утром, пока дети в школе, везу продукты в райцентр – город Болотное, там у меня есть постоянные покупатели.

Проблем с воспитанием нет – дети понимают, что мне тяжело

Днем за столом всем вместе собраться не получается, но ужинаем обязательно всей семьей – это традиция. Так было при Валентине, так и осталось. Вечерами Ульяна вяжет, Надя – рисует. Характеры у детей разные. Никита вспыльчивый, но быстро отходит. Ульяна стеснительная, молчаливая. Надюша жалостливая, отзывчивая.

Все дети – домашние, не стремятся убежать на улицу, с удовольствием сидят дома. Однажды Никиту друг пригласил на день рождения. Сын недолго побыл в гостях: попил чай, поел торт и засобирался домой. Его просили остаться, предлагали позвонить родителям и предупредить. Но Никита не согласился.

– Мне нужно домой, козу доить, – объяснил он.

Родители друга были удивлены. Никита младше их сына, а уже умеет доить козу. Сын и коров умеет доить, подменяет меня, когда нужно.

К детям нужен подход. Мальчика – воспитывать в строгости, чтобы он рос мужчиной. У него впереди армия. Я сам был в армии и понимаю, как сыну будет тяжело, если он воспитывается на нежностях. Если он подрался, я разбираться не пойду. Он должен сам уметь постоять за себя. С девочками нужны нежность и ласка.

Дети понимают, что мне тяжело, и стараются не утруждать меня. Делают самостоятельно уроки, моют посуду, в доме убираются, грядки пропалывают. Ульяна учится в пятом классе, она присматривает и за второклассницей Надеждой, и за восьмиклассником Никитой. Как истинная женщина, следит, чтобы старший брат ходил опрятным. Младшей сестре готовит одежду, смотрит, чтобы она переоделась и аккуратно повесила форменное платье – младшая сестренка может увлечься и ходить по дому в форме, брать кота на руки.

Ссоры между детьми бывают, но мне они стараются не показывать. Поругаются, быстренько помирятся, и как будто ничего не было. Когда спрашиваю, отвечают: «У нас все хорошо». Я постоянно объясняю Никите, что он должен вступаться за сестер, кроме него за них никто не заступится.

Не знаю, как в других семьях, но у нас все делается в согласии. Проблем с воспитанием нет. Пока дети домашние дела не закончат – к телевизору не подходят. Следить за ними, контролировать не приходится – все сами понимают. В свободное время занимаются, чем хотят. У нас и раньше дружная семья была. Горе еще больше сблизило нас и сплотило. Пережить это очень тяжело, и никому такого не пожелаешь.

Лишних умений не бывает

Разнообразной работе я научился в родительском доме. Мама вышивала крестиком. Мне стало любопытно, попробовал и научился. Тетя пряла шерсть, я ходил в гости и смотрел. Вязать варежки и носки научила старшая сестра. Сам пряду, вяжу, зашиваю. Дочерей учу этим наукам. Я считаю, в жизни все пригодится. Лишних умений не бывает.

Семья, в которой я рос, была большая: родители и семеро детей. Я – пятый. Мы с сестрой похожи: жалостливые, хочется всем помочь.

Наш дом стоит рядом с федеральной трассой, и не раз случалось, когда незнакомые люди стучались в дом и просили помощи. Всех старались обогреть и накормить.

Однажды просили поесть шестилетние дети, мы вызвали полицию и всякими способами удерживали их до приезда полицейских.

Мои умения – это воспитание родителей, что в меня вложили, то и получилось. Поэтому я стараюсь воспитывать детей так, как мама воспитывала. Она никогда не ругалась, все пыталась объяснить. Однажды учила меня складывать навозную грядку под огурцы. Один раз я попробовал – не так, второй раз не получилось – еще раз показала. Несколько раз показывала, пока не понял. Я поступаю по ее примеру. Не получилось у девчонок чисто помыть посуду – я не стану им выговаривать, что они плохо помыли. Лучше покажу, как нужно было сделать, или переделаю сам. В следующий раз лучше помоют.

Я огорчил тех, кто думал, что я сопьюсь

У опеки ко мне вопросов нет – они знают, какой я человек. Мы участвовали всей семьей в разных мероприятиях, выезжали с ДК на концерты, были местными звездами. К тому же я депутат Егоровской администрации.

О женитьбе не думаю – прошло мало времени после смерти жены. Мне тяжело, и все вокруг напоминает: как мы жили, как любили друг друга. Это не может быстро пройти. К тому же нужно найти не только вторую половинку для себя, но и маму для детей. Не хочу, чтобы им было плохо. По телевизору показывают много случаев, когда родители обижают приемных детей, избивают их.

Жизнь продолжается. Некоторые люди думали, что горе меня поломает. Некоторые даже злорадствовали, ожидая, что я сопьюсь и у меня отберут детей. Но я поставил себе цель поставить детей на ноги. Я огорчил тех, кто думал, что я сопьюсь. Я всем назло поднялся. Дети меня подняли. Моя цель в жизни – дети.

Тяжело смотреть, когда в семье дерутся, бьются, разводятся. Они не понимают ценности супруга и как тяжело, когда вторая половина уходит из жизни. Надо любить, ценить друг друга. Это жизнь, и она одна. Желаю всем на этом свете только счастья.

Врачи предупреждали жену: «Выбирай, либо ребенок, либо ты»

Андрей Иост, 46 лет, папа четверых детей:

Жена Наталья заболела раком, и после рождения дочери, через девять месяцев, ее не стало. Во время беременности врачи предупреждали и даже говорили прямым текстом: выбирай, либо ребенок, либо ты. Я считаю, что она мудро поступила – дала жизнь ребенку.

Работу пришлось оставить. Нужно было ухаживать за дочкой – Веронике тогда было девять месяцев. Старшие дети Максим и Катя быстро научились самостоятельности: мыли посуду, присматривали за сестренкой.

Раскисать мне было некогда – дети на руках. Хочешь не хочешь, приходилось успевать.

При жизни жены не мог найти свою рубашку в шкафу или детские вещи. Это как во всех семьях. К маме куча вопросов, к папе один: «Где мама?» Теперь все знаю: на какой полке, в каком шкафу что лежит. Начал понимать, что такое – сидеть дома и смотреть за детьми. Работать на производстве проще. Домашний труд немаленький, но его никто не замечает. А когда не успел убраться – тогда все сразу видят.

Максим мне не родной сын – Наталья была мать-одиночка. Незадолго до ухода жена вызвала адвоката и дала подтверждение, что я отец ребенка. Я принял отцовство. Поэтому проблем с усыновлением у меня не было. Органы опеки, не зная наши обстоятельства, предлагали помощь в оформлении документов, но она не понадобилась. По-другому быть не могло. Максим – член нашей семьи и должен был остаться с нами. У него с детства проблемы со здоровьем – ДЦП, ему трудно ходить. Из-за ограниченных возможностей у него срабатывает защитная реакция – может нервно отреагировать, вспылить. Но быстро отходит. Он не шкодливый и умный. В свои 14 лет мыслит не по возрасту взросло.

Школа у нас рядом – в двух минутах ходьбы, но Максиму требуется минут семь-десять. В начальных классах все было хорошо, он занимался на одном этаже – на первом. С пятого класса началась беготня по этажам. Это дало осложнение на ноги. Пришлось перевести на индивидуальное обучение. После операции его перевели на домашнее обучение. Скоро предстоит еще одна – четвертая. Я надеюсь, что предстоящая операция даст больший эффект, чем предыдущие, потому что он собой сам заниматься начал.

У Максима есть комплексы: все ходят, бегают, а он двигается медленно. Благодаря помощи школы и благотворительным акциям мы купили для него беговую дорожку с самой медленной скоростью, и он стал разрабатывать ноги. Я его поддерживаю в тренировках, говорю: «Девочку на руках нужно носить, а ты себя не можешь на ногах удержать!» Занимается Максим 5-6 раз в день, и уже есть хорошие плоды: меньше сутулится, распрямилась спина, появилась уверенность.

Работы я не боюсь

Когда жены не стало, пришлось уехать из квартиры ее родителей. Своего жилья не было, жили на съемной квартире. Однажды услышал, что губернатор ведет прием родителей детей с ограниченными возможностями, выслушивает их, помогает. Я записался на прием. При встрече сказал, что можно в нашем подъезде парапет сделать или поставить другое оборудование. Но для чего? Мы живем на съемной квартире. Нас в любой момент могут попросить съехать. Если бы нам помогли с жильем – это была бы помощь.

Через некоторое время я получил письмо. В нем сообщалось, что выделены деньги на покупку жилья. Как раз в это время на рынке недвижимости наступила стагнация, и начали падать цены. Неожиданно подвернулась трехкомнатная квартира, которую продавали срочно и уступали в цене. Дом расположен удачно – в центре микрорайона в Бердске. Рядом школа, детский сад, магазин и ДК, в котором много кружков и клубов. Плюс первый этаж. С деньгами немного помогла мама, и мы приобрели собственное жилье.

Квартира была запущенная, но работы я не боялся – главное стены есть, руки есть.

Ремонт постепенно сделаем. На первое обустройство взяли кредит, постелили линолеум, вставили пластиковые окна и застеклили лоджию. Понемногу в квартире стала появляться новая мебель, сейчас в процессе сборки кухонный гарнитур. Под лежачий камень вода не течет. Не бегал бы, так бы жилья и не было.

Отношения складываются из мелочей

Со Светланой я был знаком еще с тех времен, когда мы вместе работали. Ее муж умер от рака, и она осталась одна с ребенком. Вместе живем 4 года. Так совпало, что для нас самое главное в жизни – дети. Светлана очень любит детей. Все им отдает. Сама подолгу старые вещи носит. Я буквально силой веду жену в магазин, чтобы купить ей что-то новое. Сам тоже могу ходить в одних и тех же штанах. Жена тоже меня чуть ли не силой ведет в магазин купить одежду. Так друг друга и водим.

Живем со Светланой дружно. Мне еще мама говорила: все проблемы нужно решать словами, чаще разговаривать друг с другом. Нельзя терпеть друг друга ради детей. Дети вырастут и разбегутся, а вы останетесь вдвоем, и поговорить будет не о чем. Я этот урок усвоил. Каждый день происходят мелкие события, складываясь во что-то крупное. И отношения складываются из мелочей, крупное само по себе вытекает.

С Егором, сыном Светланы, постепенно находили общий язык. У него плаксивый характер. Начинаешь что-то выяснять – сразу в слезы. Сейчас он уже привык, знает, что я зря ругать не буду. В прошлом году мальчики помогали расправлять проволоку, которая была нужна в хозяйстве (для колышков под помидоры). Работа была непростая – проволока была завязана узлами. Егор не справился, расстроился и хотел бросить работу. Я сказал ему: «Иди пронойся, потом подойдешь, поговорим». Через некоторое время Егор успокоился, я спокойно ему показал, как распрямить проволоку, и не отходил от него, пока не начало получаться. Он был счастлив, что ему удалось сделать такую серьезную работу.

В будущем, когда Максим школу закончит, планируем переехать в частный дом Светланы. В доме, с хозяйством, легче прожить. Курицу лучше самим вырастить, чем в магазине купить. Никакой химии нет. То же самое с яичками, с овощами. Пока дом зимой стоит пустой, а летом все переезжаем на свежий воздух.

К жизни отношусь с юмором

Поначалу детям было сложно привыкнуть друг к другу. Прошло время, и все наладилось – притерлись. Я не разделяю детей на своих и чужих. Дети – они и есть дети. Особых трудностей в воспитании нет. В семье всякое бывает, проблемы решаю в зависимости от ситуации: где-то пальчиком погрожу, где-то по головке поглажу. Мальчишек воспитывать проще, чем девчонок. Девочек все папы любят, но с ними сложнее, нужна женская рука. В детстве я видел, как мама общалась со мной, с младшей сестрой. Так же объясняю ребятне. Считаю, что кричать – смысла нет. Но сказать мало. Нужно объяснить и убедиться, что тебя правильно поняли.

С органами социальной защиты и опеки тесно сотрудничаю. Сначала представитель несколько раз приезжала с проверкой, убедилась, что семья благополучная, и ездить перестала – звонит. Если возникают проблемы, я обращаюсь за помощью. Обычно это касается бесплатных путевок в реабилитационные центры и профилактории. Информация о таких возможностях умалчивается, и население не знает о них.

Один ребенок – эгоист, два – вечные ссоры, три – уже семья.

Но родить – это одно, воспитать – другое. Дети все разные. Максим – напористый, дело до конца доводит. Егор – ветерочек. Забывает убирать с прохода велосипед. Я напоминал несколько раз – бесполезно. Тогда пообещал: в следующий раз пойдешь убирать велосипед посреди ночи. Быстро подействовало!

Катя умная девочка, но много отвлекается на уроках, ей трудно сосредоточиться. Она учится в пятом классе, а в четвертом классе удивила всех. Единственная из класса написала контрольную по природоведению на пять. Вероника – любимица в семье. Мудрая не по возрасту, любит порассуждать о жизни. Ей пять лет – самый интересный возраст. Из Егора вьет веревки, из Максима тоже пытается. С Катей иногда ссорятся из-за игрушек, но Катя опекает младшую сестру, называет ее «мой ребеночек».

Отчим научил меня делать все «по пути». Пошел свиней кормить – сразу занеси на обратном пути ведро. Утром будет меньше работы. Так экономишь усилия и легче жить. Своих детей тоже приучаю. Не всегда они согласны, иногда зубки показывают, но я считаю: если это правильно – лучше настоять. У детей есть свои обязанности, они убирают в своих комнатах, пылесосят, вытирают пыль, раскладывают вещи по местам.

Недавно братья научились готовить. Мы были заняты хозяйством в доме и предложили им самим сварить суп. Объяснили как. Руководил Максим, Егор был на подхвате. Гречневый суп оценила вся семья – он получился необыкновенно вкусным! Ребенку нужно показать механизм по шагам, тогда ему легко делать.

Хотелось бы, чтобы дети получили востребованные профессии. Всегда нужны сантехники, автомеханики, компьютерщики. Но неважно, кем они будут, главное – научиться делать работу лучше всех. Профессионалы всегда востребованы, значит, в кармане всегда будет копеечка.

По вечерам ужинаем все вместе. В праздники жарим шашлыки. Дни рождения детей – это святое. Первое сентября – день соболезнований. Лета ждут с нетерпением не столько дети, сколько родители (смеется). К жизни отношусь с юмором. Он вносит в будни праздник, новые эмоции. Недавно жена попросила купить арбуз. Вернувшись, я незаметно занес арбуз на кухню и сказал, что в магазине их не было. Светлана заходит на кухню – а там долгожданный арбуз. Жена обрадовалась, вместе посмеялись. Мне близки слова, которые я слышал от Евгения Петросяна: «Я спешу посмеяться над собой, пока надо мной не посмеялись другие». С шуткой легче становится жить.

Источник: pravmir.ru