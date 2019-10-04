Рискует остаться без областных 1,6 млн рублей на жилье 97-летняя фронтовичка Мария Левина из Бердска

Мария Игнатьевна и ее сын Борис прописаны в аварийном доме. По закону, они являются одной семьей. И с момента оформления в собственность подаренной квартиры благотворительным фондом, Мария Игнатьевна перестала являться нуждающейся в жилье.

Фронтовичка Мария Левина обращалась за помощью к Путину

Новый виток развития получила история 97-летней фронтовички Марии Левиной из Бердска. Она, напомним, 4 года добивалась того, чтобы ее дом признали аварийным и дали квартиру по президентской программе. Участнице войны предлагали однокомнатную квартиру в доме ветеранов. Но Левина отказалась. Хотела иметь собственную квартиру за счет программы по обеспечению ветеранов Великой Отечественной войны благоустроенным жильем.

Власть Бердска стала хлопотать по вопросу получения квартиры ветераном Великой Отечественной войны. Событие ускорило видеообращение Марии Левиной к президенту Владимиру Путину. После этого пообещали выделить деньги на покупку благоустроенного жилья в размере 1,6 млн рублей из областного бюджета. Средства предполагалось перечислить в сентябре.

Но раньше государства благотворительный фонд подарил фронтовичку обставленную мебелью и бытовой техникой квартиру. Мария Левина там прожила всего полдня, со слезами попросила сына отвезти ее назад — в старенький щитовой дом 1961 года постройки. Вместе с тем, Мария Игнатьевна утверждает, что жить в старом доме, официально признанном аварийным, невозможно. Она боится, что крыша и стены рухнут. Сейчас семья его использует как дачу.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», в ближайшее время деньги поступят на счет администрации Бердска. После этого Мария Левина сможет осуществить свою давнюю и заветную мечту — переехать в комфортное и безопасное жилье. Но есть одно препятствие — согласно 31 статьи Жилищного кодекса РФ, Борис и Мария Левина являются членами одной семьи. А часть 2 статьи 51 ЖК РФ прямо говорит о том, что нуждаемость в жилье считается исходя из суммарной общей площади всех жилых помещений, находящейся в собственности у членов семьи.

Если говорить простым языком, то в тот момент, когда Борис Левин зарегистрировал право собственности на квартиру подаренную благотворительным фондом «+7», его мать Мария Игнатьевна стала обладательницей 50% площади новой квартиры. Теперь фронтовичка по закону не имеет права претендовать на 1,6 млн рублей, выделенные ей по областной программе. Ведь в случае, если власть Бердска перечислить эти деньги фронтовичке, то чиновники могут оказаться под пристальным вниманием правоохранителей.

По информации «Курьер. Среда. Бердск», Борис Александрович до сих пор не прописался в оформленной на себя, но подаренной матери благотворительным фондом квартире в центре Бердска. Но в случае, если Борис Левин не выпишется из аварийного жилья матери, она лишится казенных денег.

Но позиция Бориса Александровича категорична: он готов потерять 1,6 млн рублей матери, так как опасается, что власть города его обманет и он больше не сможет прописаться в аварийном доме. Главный редактор «Курьер. Среда. Бердск» Галина Коморникова встретилась с Борисом Левиным, чтобы прояснить ситуацию.

— Вот смотрите — постановление администрации Бердска от 23 мая 2019 года: признать жилой дом аварийным и подлежащим сносу. Если я выпишусь, то меня снова здесь не пропишут. Я потеряю дом. Пусть забирают деньги, я отсюда не выпишусь, — заявил Борис Левин сегодня, 4 октября.

Стоит отметить, что согласно действующему законодательству РФ, а именно закону от 25 июня 1193 года «о праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ». В законе не содержится оговорок относительно аварийного и уж тем более ветхого жилья — регистрация по месту жительства и по месту пребывания в указанных жилых помещениях не запрещена. Законодательно установлен запрет лишь на приватизацию аварийного и ветхого жилья.

Гражданин может зарегистрироваться в аварийном доме до того, как будет вынесено постановление префекта о перечне сносимых аварийных домов. После вынесения данного документа зарегистрироваться в таком доме уже невозможно. Однако после вынесения документа дом не сразу подлежит сносу, иногда это занимает долгие годы. По общему правилу состояние дома никак не может быть основанием, препятствующим прописке. Прописаться в аварийном доме могут и члены семьи собственника.

Исполняющая обязанности начальника управления федеральной миграционной службы в Бердске Марина Богомолова развеяла сомнения Бориса Левина сегодня, 4 октября:

— О том, что дом признан аварийным УФМС никто не предупреждает. Когда гражданин приходит на регистрацию, он предоставляет свидетельство о праве государственной регистрации на недвижимость, либо выписку из ЕГРН. В этих документах не указывается факт признания дома аварийным. Когда человек предоставляет нам эти документы, мы осуществляем регистрацию. Согласно нашим административным регламентам, с которыми мы работаем, признанный аварийным дом не является основанием для отказа в регистрации.

В конце встречи с Галиной Коморниковой Борис Левин смягчил позицию и решил обдумать возможность выписаться из аварийного дома, но без спешки и с гарантией, что его обязательно пропишут в аварийном доме. Такую гарантию ему готова обеспечить главный редактор газеты «Курьер. Среда. Бердск» Галина Коморникова.

К слову сказать, в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр Бердска Владимир Захаров заверил: Левин сможет вновь прописаться в аварийном доме. Кроме всего прочего Борис Александрович имеет законное право на получение квартиры в счет аварийного дома.

— Это частная собственность, только дом аварийный. Никто его вносить в перечень сносимых аварийных домов не будет, а тем более сносить, — поручился Владимир Захаров сегодня, 4 октября.