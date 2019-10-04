Чай с сахаром и болезнь Альцгеймера, какая взаимосвязь?

Сладкий чай может способствовать развитию многих заболеваний

Сладкий чай может быть дополнительным источником глюкозы, за уровнем которой в организме нужно тщательно следить, чтобы не нарушить метаболизм. Людям, которые заботятся о своем теле, нужно отказаться от чая с сахаром — говорят эксперты в области здорового питания.

«Чай с сахаром не просто так считается одним из ключевых врагов стройной фигуры. Нужно понимать, что употребляя сладкий чай вы усиливаете чувство голода, поэтому незаметно для себя начинаете есть больше. Ситуация обостряется тем, что к чаю часто подаются разнообразные сладости, которые тоже не способствуют сохранению фигуры. В общем, получается своеобразный порочный круг, выйти из которого можно лишь решительно отказавшись от сладкого чая», — отмечают специалисты.

Глюкоза, по словам ученых, отрицательно воздействует на метаболические процессы, которые под ее действием замедляются. Соответственно, возникает высокий риск появления жировых отложений в районе живота. Речь идет об очень опасном для организма висцеральном жире.

Диета с высоким содержанием сладкого способствует развитию метаболического синдрома, который ведет к ожирению и сахарному диабету второго типа. Кроме того, слишком большое количество сладостей может провоцировать болезнь Альцгеймера и другие не менее опасные заболевания — добавляют врачи.

Источник: Planet Today