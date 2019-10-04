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Народные новости / Общество

Рыжий ласковый кот гуляет сам по себе в Молодежном микрорайоне

12:37 04.10.2019
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Сначала он появился в подъезде. Но теперь бродит по лесу, подходит к людям. Кто потерял?

В рубрику «Сообщи свою новость» написала Аноним:
— Увидели дня три назад во втором подъезде рыжего кота по адресу: ул. Боровая, 4/3. Это Молодежный микрорайон. Потом кто-то выпустил его. И сегодня в нашем лесу я его снова обнаружила — ласкается, подходит, идет за нами. Очевидно, что кот домашний. Может, его потеряли?

Рыжий ласковый кот гуляет сам по себе в Молодежном микрорайоне

Рыжий кот нашелся в Молодежном микрорайоне

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