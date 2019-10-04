А ты ешь продукты, предупреждающие развитие рака?

Существуют продукты, препятствующие появлению рака, не стоит забывать о них, а лучше включать из в свой рацион, ведь рост раковых заболеваний прогрессирует с каждым днем.

Артишоки, черника- продукты предупреждающие появление рака

Несмотря на все усилия учёных и онкологов, рост рака во всём мире продолжает увеличиваться. Лишь за 2016 год официально был выставлен данный диагноз более 1, 6 миллионам человек. Принимая биодобавки и лекарства, снижающие риск развития онкологических заболеваний, не следует забывать о некоторых продуктах, которые в обязательном порядке должны быть на вашем столе.

1. Семена чиа

Данные семена обладают своей универсальностью не только благодаря вкусовым качествам, но и большому содержанию антиоксидантов. Так же семена чиа могут похвастаться наличием кверцетина, каемпферола и хлорогеновой кислоты — вещества, входящие в состав препаратов для профилактики рака.

2. Красный виноград

Одним из более всего изученным противораковых соединений является ресвератол, которым богат красный виноград, вернее его кожура.Кроме того в этой ягоде содержится достаточное количество антоцианов и катехинов — мощные антиоксиданты. Одинаково полезен красный виноград, как в свежем, так и в замороженном виде.

3. Грецкие орехи

Именно в грецких орехах содержится количество антиоксидантов, превышающих количество данного комплекса в других орехах. Содержащаяся в грецких орехах альфа-линолевая кислота помогает бороться с развитием раком толстого кишечника.

4. Артишоки

Полифенолы, содержащиеся в данном продукте негативно действуют на раковые клетки молочной железы, а так же колоректального рака. Употребление артишока поможет предотвратить рост раковых клеток.

5. Черника

Уникальность данной ягоды в высоком содержании антоцианов, которые помогают бороться с раковыми клетками.

6. Брюссельская капуста

Вещества, которые содержатся в данной капусте обладают ингибирующими свойствами в отношении злокачественных образований мочевого пузыря, толстого кишечника, молочной железы, печени и лёгких. Достаточное потребление данного овоща снижает риск развития рака предстательной железы.

Источник: Planet Today