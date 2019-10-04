04.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

А ты ешь продукты, предупреждающие развитие рака?

12:34 04.10.2019 Фото: pixabay.com
0

Существуют продукты, препятствующие появлению рака, не стоит забывать о них, а лучше включать из в свой рацион, ведь рост раковых заболеваний прогрессирует с каждым днем.

А ты ешь продукты, предупреждающие развитие рака?
Артишоки, черника- продукты предупреждающие появление рака
Сюжет: Онкология
А ты ешь продукты, предупреждающие развитие рака?

А ты ешь продукты, предупреждающие развитие рака?Более 50% противораковых лекарств могут быть бесполезныЕщё 72 новостей

Несмотря на все усилия учёных и онкологов, рост рака во всём мире продолжает увеличиваться. Лишь за 2016 год официально был выставлен данный диагноз более 1, 6 миллионам человек. Принимая биодобавки и лекарства, снижающие риск развития онкологических заболеваний, не следует забывать о некоторых продуктах, которые в обязательном порядке должны быть на вашем столе.

1. Семена чиа

Данные семена обладают своей универсальностью не только благодаря вкусовым качествам, но и большому содержанию антиоксидантов. Так же семена чиа могут похвастаться наличием кверцетина, каемпферола и хлорогеновой кислоты — вещества, входящие в состав препаратов для профилактики рака.

2. Красный виноград

Одним из более всего изученным противораковых соединений является ресвератол, которым богат красный виноград, вернее его кожура.Кроме того в этой ягоде содержится достаточное количество антоцианов и катехинов — мощные антиоксиданты. Одинаково полезен красный виноград, как в свежем, так и в замороженном виде.

3. Грецкие орехи

Именно в грецких орехах содержится количество антиоксидантов, превышающих количество данного комплекса в других орехах. Содержащаяся в грецких орехах альфа-линолевая кислота помогает бороться с развитием раком толстого кишечника.

4. Артишоки

Полифенолы, содержащиеся в данном продукте негативно действуют на раковые клетки молочной железы, а так же колоректального рака. Употребление артишока поможет предотвратить рост раковых клеток.

5. Черника

Уникальность данной ягоды в высоком содержании антоцианов, которые помогают бороться с раковыми клетками.

6. Брюссельская капуста

Вещества, которые содержатся в данной капусте обладают ингибирующими свойствами в отношении злокачественных образований мочевого пузыря, толстого кишечника, молочной железы, печени и лёгких. Достаточное потребление данного овоща снижает риск развития рака предстательной железы.

Источник: Planet Today

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какие продукты из этого списка есть в вашем рационе?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Окунули головой в унитаз мальчика одноклассники в школе Москвы
13:00 04-10-2019
Окунули головой в унитаз мальчика одноклассники в школе Москвы
Чай с сахаром и болезнь Альцгеймера, какая взаимосвязь?
12:48 04-10-2019
Чай с сахаром и болезнь Альцгеймера, какая взаимосвязь?
Не кусайте кончики: 2 кг волос извлекли хирурги из желудка 19-летней девушки в Бурятии
12:45 04-10-2019
Не кусайте кончики: 2 кг волос извлекли хирурги из желудка 19-летней девушки в Бурятии
Рыжий ласковый кот гуляет сам по себе в Молодежном микрорайоне
12:37 04-10-2019
Рыжий ласковый кот гуляет сам по себе в Молодежном микрорайоне
А ты ешь продукты, предупреждающие развитие рака?
12:34 04-10-2019
А ты ешь продукты, предупреждающие развитие рака?
Долго живем: увеличить до 67 лет пенсионный возраст предложила телеведущая Елена Малышева 3
12:30 04-10-2019
Долго живем: увеличить до 67 лет пенсионный возраст предложила телеведущая Елена Малышева
Новый музей авиации и космонавтики откроют в Коченево
12:25 04-10-2019
Новый музей авиации и космонавтики откроют в Коченево
Бердск111 лет в огне: Летопись о пожарной охране издал огнеборец в Бердске
12:15 04-10-2019
111 лет в огне: Летопись о пожарной охране издал огнеборец в Бердске
Путин уволил главу ФСИН Корниенко 1
12:00 04-10-2019
Путин уволил главу ФСИН Корниенко
Бердск"Галерея Курьера": Ия Шешенина - художник-любитель, которая в школе не любила рисовать 1
11:45 04-10-2019