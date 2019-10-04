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Здоровье / Общество

Частые передышки у пожилых людей связаны с повышенным риском смерти

20:05 04.10.2019 Фото: pixabay.com
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Длина периодов активности отражает состояние здоровья человека: чем хуже он себя чувствует, тем сложнее ему двигаться без передышек.

Частые передышки у пожилых людей связаны с повышенным риском смерти
Частые передышки у пожилых людей связали с повышенным риском смерти

Ученые проанализировали ежедневную активность 548 пожилых людей и обнаружили, что, в отличие от предыдущих исследований, общее время активности не коррелирует с риском преждевременной смерти. Зато существенной оказалась связь с фрагментацией активности — количеством передышек и длиной активных периодов. Исследование опубликовано в журнале JAMA Network Open.

Считается, что физическая активность связана не только со здоровьем, но и с продолжительностью жизни. В самых разных исследованиях количество времени, которое человек проводит за активным движениям (в противоположность сидению и сну), связывали с риском смерти от всех причин. Однако эти работы, как правило, оценивали общее время активности и не отслеживали, как именно эта активность устроена. Это может быть важно: час быстрой ходьбы можно набрать за одну прогулку или за 20 проходов через квартиру.

Амаль Ванигатунга (Amal Wanigatunga) и другие исследователи из Школы общественного здоровья Джонса Хопкинса решили оценить, как именно распределено время физической активности у пожилых людей. В отличие от молодых, они реже занимаются спортом или упражнениями в чистом виде, а большую часть деятельного времени набирают за счет домашних дел или прогулок.

Для своей работы ученые отобрали 548 здоровых людей старше 65 лет из проекта Baltimore Longitudinal Study of Aging. Каждому из них на грудь прикрепили устройство, в составе которого были датчик частоты пульса и акселерометр. Ученые рассчитывали активность с 5 утра до 11 вечера и только в те дни, когда датчики исправно работали более чем 95 процентов времени.

В течение 4,4 года после завершения 61 участник исследования скончался. После этого ученые построили модели, в которых пытались предсказать риск смерти, исходя из разных параметров активности: общего времени, количества передышек (переходов из активного состояния в пассивное) и длины периодов активности (которые они разделили на три группы: меньше 5 минут, от 5 до 10 и больше 10).

Исследователи обнаружили, что суммарное время дневной активности не коррелирует с риском умереть (p = 0,28), если учесть влияние разных дополнительных факторов: пола, возраста, индекса массы тела, курения, мышечной силы и т.д. Зато риск смерти коррелировал со степенью фрагментации активности (количеством передышек). Каждые дополнительные 10 процентов фрагментации повышали риск умереть на 49 процентов.
Кроме того, значимым фактором оказалась и длина периодов активности. Каждые 10 процентов времени, которые человек проводил в коротких периодах активности (меньше 5 минут), были связаны с ростом риска смерти на 28 процентов. Вероятно, длина периодов активности отражает состояние здоровья человека: чем хуже он себя чувствует, тем сложнее ему двигаться без передышек.
Таким образом, исследователи продемонстрировали, что измерение общей активности не всегда дает показательные результаты при оценке состояния здоровья. Это наблюдение расходится со многими предыдущими работами в этой области. Однако авторы статьи полагают, что некоторые их предшественники использовали неточные методы (например, доверяли субъективным оценкам испытуемых), а другие работали с менее здоровой популяцией, в то время как участники нового исследования более здоровее среднестатистических американцев. Исследователи также предлагают врачам уделять больше внимания типу активности своих пожилых пациентов и, возможно, разработать программы для того, чтобы вовлекать их в длительную активность.

Параметр суммарной активности используют и в других исследованиях, связанных с развитием отдельных болезней. Например, час физкультуры в неделю связали с пониженным риском развития депрессии, а также показали, что он предотвращает развитие проблем опорно-двигательного аппарата у пожилых людей.

Источник: nplus1.ru

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