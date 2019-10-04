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Образование / Общество

Новый музей авиации и космонавтики откроют в Коченево

12:25 04.10.2019 Фото: pixabay.com
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Историю новосибирской авиации и отечественной космонавтики можно будет узнать в музее имени Германа Титова.

Новый музей авиации и космонавтики откроют в Коченево

В Коченево открывается новый музей авиации и космонавтики

Увидеть личные вещи знаменитых космонавтов и летчиков, экспонаты, рассказывающие о наших земляках, прославивших авиацию, о вкладе предприятий и учебных заведений региона в развитие космонавтики, смогут жители и гости Новосибирской области в новом музее в р.п. Коченево, который начнет свою работу 5 октября.  В экспозицию музея, в частности, войдут личные вещи из семьи дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Павла Поповича и других космонавтов и летчиков-испытателей, чья жизнь так или иначе была связана с Новосибирской областью.

Место размещения нового музея выбрано неслучайно. С 1941 по 1961 годы в Коченево работал военный аэродром, который за годы Великой Отечественной войны подготовил 1107 боевых летчиков. В 1946 году в район Толмачево было переведено Сталинградское авиационное училище, в дальнейшем переименованное в Сибирское авиационное училище летчиков. Курсанты этого училища, будущие летчики-космонавты Герман Титов, Павел Попович, Борис Волынов оттачивали свое летное мастерство в небе над Коченево.

В 80-е годы филиал завода «Восток», корпуса которого расположены на въезде в р.п. Коченево, выпускал электронику для оборонного комплекса Советского Союза – уникальные микросхемы, которые использовались в космических аппаратах. На Новосибирском опытном заводе измерительных приборов в посёлке Чик проводились испытания обшивки спускаемых космических капсул и легендарного космолёта «Буран».

Музей авиации и космонавтики имени Германа Титова создан по инициативе летчика-инструктора первого класса, заслуженного мастера спорта СССР международного класса по вертолётному спорту, четырехкратного абсолютного чемпиона РСФСР, трехкратного абсолютного чемпиона Советского Союза, абсолютного чемпиона мира 1978 года – Владимира Смирнова.

В открытии музея примет участие заместитель министра региональной политики Новосибирской области Светлана Шибаева. Также в открытии примут почетные гости: Сергей Киселев – заслуженный испытатель космической техники, заслуженный тренер СССР; Ирина Соловьева – заслуженный мастер спорта; ведущий научный сотрудник 57 отдела 5-го Управления ЦПК, дублер летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза В.В. Терешковой; Оксана Попович – председатель совета депутатов городского округа Звездный городок, дочь дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР П.Р. Поповича; Вита Бардина – дочь заслуженного летчика-испытателя В.Б. Бардина.

Мероприятие состоится 5 октября в р.п. Коченево (проспект Марковцева, 6). Начало в 12.00. 

Источник: Правительство Новосибирской Области

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