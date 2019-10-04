Андрей Шимкив возглавил выборный штаб «Единой России»

В перерыве сессии областного парламента его глава подтвердил, что возглавит штаб «Единой России» при подготовке к региональным выборам 2020 года.
— Я вижу свою основную задачу в том, чтобы сформировать следующий созыв заксобрания из профессионалов, которые будут достойно работать на своих избирателей, — подчеркнул Андрей Шимкив.
Он воздержался от прогноза по количеству мандатов, которое может получить «Единая Россия», предположив, что в целом состав областного парламента обновится на 25-30 %:
— Традиционно практически все созывы обновляются в таких пределах. Есть много естественных, политических и других причин для того, чтобы такое обновление происходило. Оно и необходимо.
Спикер также отметил, что наделение новыми полномочиями его не удивило:
— Для меня уже давно ничего неожиданного не бывает — я ко всему готов в любой момент.
Источник: ведомостинсо.рф