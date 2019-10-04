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Андрей Шимкив возглавил выборный штаб «Единой России»

16:00 04.10.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Он воздержался от прогноза по количеству мандатов, которое может получить «Единая Россия» в 2020 году, предположив, что в целом состав областного парламента обновится на 25-30 %.

Андрей Шимкив возглавил выборный штаб Единой России
Андрей Шимкив

В перерыве сессии областного парламента его глава подтвердил, что возглавит штаб «Единой России» при подготовке к региональным выборам 2020 года.

— Я вижу свою основную задачу в том, чтобы сформировать следующий созыв заксобрания из профессионалов, которые будут достойно работать на своих избирателей, — подчеркнул Андрей Шимкив.

Он воздержался от прогноза по количеству мандатов, которое может получить «Единая Россия», предположив, что в целом состав областного парламента обновится на 25-30 %:

— Традиционно практически все созывы обновляются в таких пределах. Есть много естественных, политических и других причин для того, чтобы такое обновление происходило. Оно и необходимо.

Спикер также отметил, что наделение новыми полномочиями его не удивило:

— Для меня уже давно ничего неожиданного не бывает — я ко всему готов в любой момент.

Источник: ведомостинсо.рф

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От редакции

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Поросёнок Пётр, 04 октября 2019 16:37
Ну, что народ, будем как всегда голосовать за "Единую Россию"?

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