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Именем ADELE назовет свой новый альбом Леди Гага

11:16 04.10.2019 Фото: wikipedia.org
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Этим она вызвала удивление своих поклонников, которые провели параллель с другой известной исполнительницей.

Именем ADELE назовет свой новый альбом Леди Гага
Новый альбом Леди Гага планирует назвать Adele

Американская певица и актриса Леди Гага написала в Twitter, что намерена назвать свой новый альбом ADELE. Этим она вызвала удивление своих поклонников, которые провели параллель с другой известной исполнительницей. Некоторые из них сочли данное заявление шуткой.

Раньше леди Гага никогда не работала с обладательницей премий «Грэмми» Адель. Певицы лишь делали совместные фотографии на звездных вечеринках.

Кстати, альбом с песнями из мюзикла «Звезда родилась» (2018) Леди Гаги и Брэдли Купера, разорвавшего отношения с российской супермоделью и актрисой Ириной Шейк, стал самым продаваемым в мире в этом году. Пластинка успела стать дважды платиновой. Тем временем СМИ сообщили о романе исполнителей, который перешел за пределы сцены.

Источник: Российская Газета

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