Самая важная и ответственная профессия

Нельзя не согласиться с Дмитием Менделевым, который сказал «Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян». С Днем Учителя!

Учитель, человек который всегда может из трудных вещей сделать легкие

Огромную роль в становлении каждой личности играют учителя. Они не только питают знаниями, но и дают уроки жизни. Воспитатель в детском садике и учитель младших классов – как вторые мамы нам. Учителя предметники – это настоящие наставники, открывающие новые, неизведанные миры разных наук. Преподаватели в высших учебных заведениях помогают стать настоящими профессионалами в своем деле. Один раз в год, осенью, все они с волнением и трепетом принимают искренние слова благодарности за свой труд, внимание и заботу от учеников. И, поверьте, эти слова очень многое значат для наших педагогов.

Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь. Василий Ключевский Добрый праздник

Ежегодно в России в первое воскресенье октября педагоги принимают поздравления от своих учеников и родителей. День учителя – это праздник, когда можно сказать огромное спасибо тем учителям, которые дали нам знания и открыли дорогу в большой и интересный мир. Педагог – это очень важная профессия, это основа и опора государства. Именно учителя взращивают новое поколение, питая знаниями. Они являются наставниками, помогая каждому ребенку преодолевать трудности, возникающие не только в школе, но и в жизни. Педагоги прививают главные человеческие ценности, учат морали и нравственности. Большинство школьных учителей в нашей стране – женщины. На своих хрупких плечах они несут огромный груз ответственности за будущих граждан России, тех, кто будет вершить новую историю, трудиться на благо государства, растить своих детей в крепких и благополучных семьях. Ведь одна из главных задач учителя – воспитать человека с большой буквы.

Строгие, но справедливые, чуткие и внимательные, мудрые и добрые педагоги всегда с особой радостью принимают поздравления. Учитель – это такая профессия, где очень важна и нужна обратная связь. И она заключается не только в подтверждении того, что знания усвоены. Ученики отличники – это, кончено, гордость для учителя, но добрые слова и искренняя благодарность от школьников и студентов ценны нисколько не меньше.

Обучать – значит вдвойне учиться. Жозеф Жубер

День самоуправления

С недавних пор в школах накануне праздника учителей проходит день самоуправления. Масштаб и охват мероприятия в каждой школе разный. Где-то всю административную и образовательную часть берут на себя ученики. Они замещают и директора и завучей, и учителей. В других учреждениях лишь несколько уроков ведут старшеклассники. Но сама идея проведения такого праздника весьма интересна. У школьников есть возможность испытать на себе, пусть и понарошку, что значит быть педагогом. И тогда оказывается, что вести урок не так уж просто, и внимание учащихся добиться получается не сразу.

Уроки, которые проводят дети, бывают очень разными, все зависит от наставления настоящего учителя. Некоторые обязуют следовать программе, другие разрешают покреативить: прочитать интересную лекцию, творчески разнообразить занятие, провести тренинг, интерактив.

После дня самоуправления всегда проходит праздничный концерт, где школьники поздравляют своих любимых педагогов песнями, стихотворениями, танцами и другими номерами художественной самодеятельности. Говорят приятные слова, дарят цветы и памятные подарки.

Поздравляем с Днем учителя!

Дорогие учителя, от всей души поздравляем вас с вашим профессиональным праздником! Мы знаем, что ваш труд достоин высших наград и признания, поэтому, в первую очередь, говорим огромное спасибо! Желаем больших успехов в вашем нелегком деле, сил и терпения. Пусть энергия и вдохновение всегда будут вашими верными спутниками. Пусть вас окружают внимательные, любознательные и усердные ученики. Желаем огромного счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям. Радости, добра и всегда весеннего настроения!