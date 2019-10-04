Светлана Шерстобоева: Если тайка заподозрила мужа в измене, то может отрубить член и измолоть его в мясорубке

Светлана рассказала о прелестях жизни в Таиланде, о том, как однажды она чуть не угодила в тюрьму, и чем грозит брак с тайками

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает рубрику «Профессионалы XXI века ». Недавно жительница Бердска Светлана Шерстобоева выпустила книгу «Тай — значит умереть». Прожившая восемь лет в стане улыбок и вечного солнца бердчанка рассказала о прелестях жизни в Таиланде, о том, как однажды она чуть не угодила в тюрьму, и чем грозит брак с тайками.



Светлана Шерстобоева родилась в Омске, приехала с родителями в возрасте двух лет, когда папу распределили на Бердский радиозавод. После окончания школы №1 уехала в Молдавию, где поступила в Кишиневский университет. Когда родители переехали в Бердск, она перевелась в Томск. После окончания работала журналистом в газетах, затем редактором Московского комсомольца. Во вторую Чеченскую войну была в командировке в Грозном, за личное мужество при исполнении профессиональных обязанностей удостоена журналисткой награды «Честь. Достоинство. Профессионализм». В 2011 году переехала в Новосибирск, работала на ГТРК. Когда познакомилась со вторым мужем, решила оставить любимое дело и уехать в Таиланд. Сыграв свадьбу, они через неделю отправились в страну улыбок.— Когда мы приехали, был праздник Лой Кратонг. Я считаю, это самый красивый праздник. Каждая хозяюшка, каждый дом готовят цветочный тортик из травы. Там такие розы, орхидеи! Красоты неимоверной! По центру ставят свечки, поджигают и отпускают в море. Их там так много, они плывут, светясь в темноте, это впечатляющее зрелище, — рассказала писательница.Максимальная температура +45 градусов. Минимальная +16. Было холодно, не знали, во что одеться, с собой же нет теплых вещей. Но к жаре адаптированы. Организм за восемь лет перестроился. Мы никогда не находимся на солнцепеке, не загораем. В магазинах, дома, в машине — кондиционеры.

В Тае стаи бродячих собак набрасываются на людей

Буддисты считают, что в следующей жизни они могут стать птичкой или собачкой, поэтому на государственном уровне не существует служб, которые занимались бы отловом собак. Наоборот каждое утро добрые люди высыпают корм на дороги, монахи в рыжих одеждах тоже подкармливают животных.

— Бродячих собак не отлавливают. Очень много покусанных. Если ты двигаешься по проезжей части, то собаки тебя не трогают, но если ты заехал в тупик, могут сожрать в два счета. Я увидела плакат, на котором была изображена полностью забинтованная девочка, и написано: «Осторожно, злые собаки!». Я думала, это розыгрыш, а это оказалось правдой. Хозяйка отеля выдала нам бамбуковые палки, чтобы мы отбивались от клыков.

Житье в Таиланде обходится семье Шерстобоевой в 20-30 тысяч батов на двоих (1 бат=2 рубля). Расходы на свет и воду по счетчику в квартире 35 кв м за электричество и воду – 3000 рублей.

Коммунальные услуги (в том числе обслуживание бассейна, охрана, уборка здания, кабельное ТВ) оплачиваются один раз в год и обходятся 40 000 рублей.

— Продукты стоят приблизительно как в Сибири. Говядина – 500 рублей. С костями не купишь. Куда они девают кости, для меня большая загадка. Сами тайцы ее не едят. Свинина 260 рублей, курица 120. Молоко 90 рублей литр. Творог дорогой, лучше самому сделать. Фрукты великолепные, недорогие: мангустины, дуриан, паппайя, — большой выбор. В России я накидываюсь на персики, сливы, этого там нет, — сообщила автор.

Манго в сезон 40 рублей за кг. Ее любимый фрукт – джек-фрукт. Он уникальный, имеет три вкуса. Один с кислинкой, второй сладкий и третий, похожий на сгущенный ванилин. Сибирячка любит дуриан. Но в последнее время почти его не ест, потому что он очень калорийный.

Хлеб типа батона 200 г – 50 рублей, маленькая булочка бородинского 65-100 бат(150-200 рублей). У них в доме в холодильнике всегда есть замороженный хлеб. В обычных магазинах серого и черного хлеба не купишь, надо ехать в пекарню или большой супермаркет.

Жить в Тае и не ходить в рестораны невозможно. Что обязательно нужно попробовать, так это омлет с креветками или крабами. 100 бат.

Таиланд – очень живописная страна

— Национальный Парк Нонг Нуч – самое красивое, что я видела в этой жизни. Столько зелени, столько цветов. Это радует глаз. Нужно там фотографироваться, чтобы пересматривать дома и получать тепло, каждый новый раз, созерцая прекрасное. А для любителей острых ощущений там есть аквапарк.

Одно из самых любимых занятий нашей землячки — путешествия. Они с мужем были в Камбодже, Лаосе. В 2019 году она съездила в гости к сыну в Тайвань.

В Таиланде у Светлана свой собственный фейсбучный паблик:

— Я не просто пишу пейзажные зарисовки и очерки о людях. Мы занимаемся активной деятельностью и помогаем русскоязычным, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Это наша волонтерская деятельность. Мы это делаем бесплатно, по велению души и сердца. У моего мужа неплохая военная пенсия, поэтому у нас нет необходимости в деньгах. Мы помогаем найти пропавших людей. Девочка Сиам на НТВ с проекта «Супер-танцы» 10 лет искала свою маму – тайку. Мы нашли ее в течение трех дней, и мама с дочкой встретились на НТВ,- поделилась писательница.

В этом году по весне спасли молодую женщину с Дальнего Востока. Она попала в депортационный центр в Бангкоке за просрочку визы. У нее не было денег. В Тае такие законы, что если нет денег на билет, его покупают родственники. Если их нет, ты будешь там сидеть до скончания века. Светлана связалась с журналистами с ДВ-Хаб, они организовали сбор средств, и группа помогла, хабаровчанку одели-обули, и она благополучно улетела домой.

Однажды чуть не угодила в тюрьму

Светлана оставляла свой обруч в тренажерном зале, и каждое утро ходила его и крутила и другие им пользовались. Дети его поломали. Охранники похвастались, что малолетних хулиганов поймали с поличным, их родители заплатили деньги в офис. По их совету, физкультурница обратилась к менеджеру, но та начала орать, что русская нарушила закон, держа свои личные вещи в общественном месте. Светлана в ответ сфотографировала ее, а пост выставила в соцсети. Через день двое полицейских пожаловали с наручниками домой и сообщили, что этого делать было нельзя. Дали три часа на удаление поста. Что она быстренько и сделала, получив первое предупреждение, но если возникнет ситуация во второй раз, ее уже посадят в тюрьму.

— Что я узнала: в Таиланде запрещена критика в адрес любого лица! Все критические публикации — только по решению суда.

Также нельзя публиковать фото без разрешения человека в социальных сетях. То есть, я допустила два грубейших нарушения. Что потянуло бы в суде, пожалуй, на два срока по трешке, — говорит сибирячка.

В Таиланде журналистики как таковой нет. Есть криминальные новости, которые публикуются с подачи пресс-службы полиции да сугубо положительные хвалебные материалы. Плюс прогноз погоды, исторические экскурсы, реклама туров!

Осторожно, Таиланд

Как долгожитель Таиланда Светлана предупреждает о том, какие подводные камни ожидают в Таиланде. Нельзя курить электронные сигареты, нельзя провозить к ним блоки. Нельзя ввозить больше одного блока сигарет. Если вы провозите спиртное, тоже есть ограничения, не больше трех литров на человека.

Нужно зарегистрироваться в иммиграционном офисе по приезду в течение суток. Страховка нужна обязательно. Те, кто едут не через турфирму, часто экономят на приобретении страховки, и в результате любая травма или трагедия, которая казалась бы в России незначительной, может загнать человека в безвыходную ситуацию в больнице с многомиллионными долгами. Собрать такую сумму за короткий срок, за неделю – невозможно. Вся информация есть в интернете. Поэтому, отправляясь в любую страну, не ленитесь и почитайте.

Бердчанка поведала, как хоронят в Таиланде.

— Начинают фотографироваться у гроба на планшеты и телефоны. Просто шоу. Муж держится, а я плачу. На меня смотрят, как на чокнутую. Для таиландев смерть — это радость. Смотри, как много оставил жене, дочери — дом, машину. Музыка играет бодрая, они под нее пританцовывают. На других похоронах мужички в карты резались. Похороны в Таиланде, как свадьба. Такая радость, — говорит Светлана Шерстобоева.

Не доверяйте тайским улыбкам

Не доверяйте улыбкам тайцев

Тайцы очень улыбчивые, но этим улыбкам не надо очень доверять. Тайцы будут улыбаться до тех пор, пока ты отдаешь деньги, но при малейшем финансовом конфликте ты увидишь настоящее тайское лицо. Хотя в основной своей массе тайцы не воруют, не обсчитывают, — не принято. В русском менталитете меркантильности по сути нет (хотя последние пару десятилетий появились девушки, которые стремятся выйти замуж за олигархов, но на поток это у нас не поставлено).

Если жена работает, это не в карму мужчине. Тайки очень властные, а мужчины, как шелковые, ходят. Они умеют всех построить в шеренгу.

Самый частый повод для конфликтов, который она слышала тысячу раз: «Дай мне денег!». А ещё девушки очень ревнивые. Если тайка заподозрила в измене, то она может отрубить член и измолоть его в мясорубке. Ну, а потом сидеть за это в тюрьме.

В будущем наша землячка планирует издать книгу «Таиланд в кандалах». В этой стране тюремная система не менялась 300 лет и тех, кто попадает за решетку, там заковывают в кандалы весом 2,5 и 10 кг в зависимости от тяжести преступления.

Презентация книги «Тай — значит умереть»:

4 октября, пятница, 18.00 — Академгородок, ГПНТБ, пр. Академика Лаврентьева, д. 6.

5 октября, суббота, 12.00 — здание правления ДСОНТ «Бердь» (ст. Сельская Искитимского района).

6 октября, воскресенье 14.00 — Публичная библиотека №1 г.Бердска, ул.Свердлова, 1.

8 октября, вторник, 18.00 — Новосибирская областная научная библиотека, ул. Советская, 6.

Автор видео Елена Белоусова

