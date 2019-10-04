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Путин уволил главу ФСИН Корниенко

12:00 04.10.2019 Фото: фсин.рф
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Корниенко освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе, так как 30 сентября ему исполнилось 65 лет.

Путин уволил главу ФСИН Корниенко
Геннадий Корниенко

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко. Документ опубликован на портале правовой информации.

Ранее источник «Интерфакса» сообщил, что Корниенко освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе, так как 30 сентября ему исполнилось 65 лет.

Корниенко возглавил ФСИН в июне 2012 года.

Источник: Интерфакс

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От редакции

А мог бы еще работать?

Аноним, 04 октября 2019 12:24
НВР:
нет. в нашей системе ФСИН работать нельзя, как и отбывать наказание

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