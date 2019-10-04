Молодой учитель Бердска: Зарплаты в 50 тысяч у учителей никогда не будет

Татьяна Чайковская признается, что у нее нет вредных привычек и она каждый день ест мясо

Общий педагогический стаж у учителя из школы №13 Татьяны Чайковской — 12 лет. После окончания педучилища в Татарске девушка работала в детском саду, потом переехала в Бердск, устроившись вожатой в лагерь «Юбилейный». В школе трудится 11 лет.



— Дети очень сложно переживают поход в первый класс. Один ребенок бьется в истерике, другой лежит на полу, третий прячется под парту. Их все бесит. Им страшно. Вы только представьте на минуточку, дети были в садике, играли, пели песенки. А тут их посадили за парту и сказали: «Учись»!,- призналась героиня рубрики «Курьер. Среда. Бердск».Поначалу молодой педагог думала, как их успокоить? Какой подобрать к ним ключик? Но педагогический опыт воспитания племянников дал ответ на животрепещущий вопрос.— Нет своих или чужих детей. Главное, относится к ним с любовью, проявлять заинтересованность, и они пойдут на контакт. Дети вдохновляют меня. Они такие неординарные. Они меня называют «наша принцесса: вы такая красивая, всегда накрашенная, — рассказала учитель.

Учитель и джинсы несовместимы

По мнению педагога, внешний вид учителя имеет большое значение.

— Макияж, прическу они всегда оценивают. Встречают по одежке — этот постулат никто не отменял. Придет какой-нибудь бомж, мы же с ним разговаривать не станем, — рассуждает Татьяна Сергеевна.

Использовать яркий цвет в одеже и макияже? – этот вопрос частенько становится предметом дискуссии у педагогического сообщества. С одной стороны он отвлекает, с другой, он привлекает внимание.

Наша героиня рассказала такой случай. Коллега набрала первый класс, руководство школы посоветовали ей первую неделю не переодеваться. Но она, по привычке, на второй день пришла в другом наряде. К ней подходит ученик и спрашивает: «А Виктория Сергеевна сегодня будет?». Она: «Это я». А он ей: «Вы сегодня другая, совсем не такая. Вы точно Виктория Петровна»?

— Учитель — пример для детей. Если мы сами будем себе позволять джинсы или будем разговаривать на уроке по телефону, то не можем запретить это и детям. Если дети в первом классе могут постесняться и ничего не сказать, то в третьем, как у меня сейчас, они обязательно спросят: А почему вы по телефону говорите и так одеваетесь?,- убеждена наставник.

Для счастья нужно 50 тысяч рублей в месяц

Чтобы ребенок адаптировался к школе, Татьяна Сергеевна советует не забирать игрушки. Мишки, зайки, машинки помогают адаптации.

— Ведущей деятельностью остается игра. Позволяйте детям играть. Когда дети приходят со школы, не усаживайте их сразу за уроки, пусть отдохнут, поиграют, погуляют.

Молодой учитель поняла, что педагогика — ее призвание и она школу не променяет ни на какую другую работу, хотя профессия приносит больше удовольствие, чем денег.

— Школьная зарплата — это больная тема. Чтобы нормально заработать, нужно брать по два класса. Для моего счастья нужно 50 тысяч рублей. Но такой зарплаты у учителей никогда не будет. Даже если мы будем работать по 12 часов, таких денег мы никогда не заработаем.

Учительница высказывается в пользу того, чтобы в школах Бердска была только первая смена. Дети, которые учатся в первую смену приходят на уроки выспавшимися, потому что легли пораньше, успели уроки сделать. А учась во вторую смену, школьники до 12 ночи делают домашнее задание.

Ребятишки, как маленькие вампирчики, высасывают всю энергию

Свободного времени у учительницы не так много, нужно проверить тетради, готовиться к уроку. Когда выпадает свободная минутка, Татьяна шьет, вяжет, вышивает.

Горожанке очень нравится Бердск.

— Когда я сюда приехала, то очень вдохновлялась и восхищалась тем, что вокруг хвойные деревья, рядом Обское море.

Бердчанка обожает классическую литературу. Она убеждена, чтобы дети читали, родители должны показывать им пример.

— Когда я провожу родительские собрания, я говорю, чтобы ваши дети начали читать, вам нужно читать самим. Организовывайте вечера чтения. Сели, взяли книжечку, почитали. Я понимаю, что у мам и пап времени мало, но нужно хотя бы 15 минут, чтобы уделить внимание ребенку. Так и родители будут в курсе того, что происходит с сыном и дочкой.

Чтобы быть хорошим учителем нужно вести здоровый образ жизни, убеждена наша героиня.

— Учитель должен быть здоров и вынослив. Ребятишки, как маленькие вампирчики, высасывают всю энергию. Поэтому у меня нет вредных привычек и каждый день я ем мясо.

Любимой учительнице ученики дарят подарки. Чаще цветы и конфеты, однажды, выпускники подарили валеночки с расписными цветами.

— В этом году было здорово, что дети дарили не огромные букеты, а каждый принес по розочке. Подошел, поздравил. Учителю важно просто внимание, как и всем людям, — призналась Татьяна Чайковская.

Автор видео Елена Белоусова

