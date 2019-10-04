Путин: благодаря трудолюбию и терпению россиян избежала гражданской войны Россия

Путин рассказал об избежавшей гражданской войны России

Только благодаря трудолюбию и терпению россиян РФ смогла избежать в 90-е гражданской войны и не оказалась на периферии международных отношений, считает президент РФ Владимир Путин.



«Почти 20 лет назад, накануне наступления 2000-го года вышла моя статья, она называлась «Россия на рубеже тысячелетий». Сделанный в ней анализ тогда, анализ состояния мира, перспектив развития, как мне кажется, в целом соответствовал реальности. Россия действительно пережила в 90-е годы двадцатого века один из самых трудных периодов в своей истории», — рассказал Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».По его словам, «наряду с острейшими внутриполитическими, экономическими, социальными кризисами мы еще подверглись агрессии со стороны международного терроризма».«Россия подошла к очень опасной тогда черте, за которой могло произойти самое худшее для любого народа, для любой нации и страны — развал и распад государства. Угроза эта висела в воздухе и в большинстве своем люди ее чувствовали. Мы тогда могли, конечно же, это было абсолютно реально, погрузиться в бездну крупномасштабной гражданской войны, утратить государственные единство и суверенитет и оказаться на периферии мировой политики. И только благодаря исключительному патриотизму, мужеству, редкому терпению и трудолюбию русского народа и других народов России наша страна была отодвинута от этой опасной черты», — подчеркнул Путин.

Источник: РИА Новости