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Путин: благодаря трудолюбию и терпению россиян избежала гражданской войны Россия

10:30 04.10.2019 Фото: pixabay.com
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Россия подошла к очень опасной тогда черте, за которой могло произойти самое худшее для любого народа, для любой нации и страны — развал и распад государства, заявил глава страны.

Путин: благодаря трудолюбию и терпению россиян избежала гражданской войны Россия
Путин рассказал об избежавшей гражданской войны России

Только благодаря трудолюбию и терпению россиян РФ смогла избежать в 90-е гражданской войны и не оказалась на периферии международных отношений, считает президент РФ Владимир Путин.

«Почти 20 лет назад, накануне наступления 2000-го года вышла моя статья, она называлась «Россия на рубеже тысячелетий». Сделанный в ней анализ тогда, анализ состояния мира, перспектив развития, как мне кажется, в целом соответствовал реальности. Россия действительно пережила в 90-е годы двадцатого века один из самых трудных периодов в своей истории», — рассказал Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
По его словам, «наряду с острейшими внутриполитическими, экономическими, социальными кризисами мы еще подверглись агрессии со стороны международного терроризма».
«Россия подошла к очень опасной тогда черте, за которой могло произойти самое худшее для любого народа, для любой нации и страны — развал и распад государства. Угроза эта висела в воздухе и в большинстве своем люди ее чувствовали. Мы тогда могли, конечно же, это было абсолютно реально, погрузиться в бездну крупномасштабной гражданской войны, утратить государственные единство и суверенитет и оказаться на периферии мировой политики. И только благодаря исключительному патриотизму, мужеству, редкому терпению и трудолюбию русского народа и других народов России наша страна была отодвинута от этой опасной черты», — подчеркнул Путин.

Источник: РИА Новости

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От редакции

А как вы думаете, была ли угроза, что война поглотит всю страну?

Поросёнок Пётр, 04 октября 2019 10:44
Ну, как избежала, пара сотен трупов в осенней Москве 93 года. Чечня 94\99, около 40 тысяч трупов.
И да, угроза распада по национальным окраинам никуда не исчезла, напряжение копится и рано или поздно, благодаря нынешней политики Кремля, всё это дело взорвётся.
Аноним, 04 октября 2019 11:39
Брось Петька нагнетать! Кроме таких, как ты, всезнаек, есть ещё и люди со здравым смыслом и объективным взглядом - отошли и далеко отошли от той черты, что ввергает страну в хаос. Прав Путин. Ведь до чего доходило? В Бердской бригаде завели стадо коров, пекли свой хлеб и сажали картошку! Я уже не говорю про месяцами не выплаченное жалование. Воровали все, кто имел хоть малейший доступ к имуществу и деньгам, например из резервных цистерн украли 40 тонн соляры и это были только выявленные "цветочки"! Так что не надо Петя про "край", сталкивались, знаем...
a.danilov, 04 октября 2019 11:46
"украли 40 тонн соляры" © Ну да, сейчас-то такого нет
Аноним, 04 октября 2019 11:54
Воровство - воровству рознь! Одно дело воровство ради выживания, другое воровство ради обогащения. Увидьте разницу.
Поросёнок Пётр, 04 октября 2019 12:20
"Люди со здравым смыслом и объективным взглядом". О даааа, о даааа....

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