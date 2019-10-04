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«Добрая, но плохо информированная девочка» Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

11:30 04.10.2019 Фото: скриншот twitter.com/gretathunberg
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В 2 октября Владимир Путин сказал, что не разделяет восторгов по поводу выступления Тунберг, поскольку неправильно «использовать детей и подростков для достижения даже таких благородных целей».

Добрая, но плохо информированная девочка Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после выступления Путина

Шведская школьница и эко-активистка Грета Тунберг поменяла описание в своем профиле в Twitter после того, как российский президент Владимир Путин прокомментировал ее выступление в ООН.

В среду Путин сказал, что не разделяет восторгов по поводу выступления Тунберг, поскольку неправильно «использовать детей и подростков для достижения даже таких благородных целей». Он выразил уверенность, что Грета — «добрая девочка и очень искренняя», но предположил, что ей никто не объяснил, что «современный мир сложен и многообразен».
Описание в профиле Тунберг теперь гласит: «Добрая, но плохо информированная девочка».
Ранее Тунберг ставила в описание своего профиля фразу «Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее», которой отреагировал на ее выступление в ООН президент США Дональд Трамп.
Школьница Грета Тунберг в 2018 году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок — FridaysForFuture. Согласно заключению Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГИЭК), человечеству необходимо значительно снизить выбросы СО2, чтобы предотвратить потепление выше, чем на 1,5 градуса. Однако до сих пор только 12 стран официально подтвердили свои обязательства по снижению выбросов.

Источник: РИА Новости

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От редакции

А как оцениваете поступки и слова Греты?

Аноним, 04 октября 2019 11:51
погодь ка: то есть она бросила школу и теперь занимается митингами?
интересное детство.
А сама то он хоть что-то сделала для спасения планеты, или только разговоры?

- Кто заслуживает большего внимания? :
Некоторые китайцы, которые в течение нескольких десятилетий работали над уменьшением одной трети площади пустыни Кубуки (20 тыс. Км2) или 16-летняя актриса, смотрят на всех свысока и не вносят никакого вклада в спасение нашей окружающей среды.
(Спросите западных студентов :)
- Что вы делаете для спасения нашей окружающей среды?
- Забастовка.
https://vk.com/id361104?z=photo377633765_457239343%2Falbum377633765_00

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