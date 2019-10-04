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Долго живем: увеличить до 67 лет пенсионный возраст предложила телеведущая Елена Малышева

12:30 04.10.2019 Фото: скриншот Twitter/@a_weuve
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«Люди живут на 30-40 лет дольше, и с этим надо что-то делать», заявила она в интервью.

Долго живем: увеличить до 67 лет пенсионный возраст предложила телеведущая Елена Малышева
По мнению телеведущей Елены Малышевой, люди стали жить на 30-40 лет дольше, и это является проблемой

По мнению телеведущей Елены Малышевой, люди стали жить на 30-40 лет дольше, и это является проблемой, которую надо решать увеличением пенсионного возраста до 67 лет. «Нет, вы только вдумайтесь, ЧТО мелет эта дама!» — негодуют в соцсетях.

Телеведущая Елена Малышева снова ошарашила зрителей. На этот раз причиной стало её высказывание по поводу увеличения срока жизни людей. Заявления Малышевой вызвали настоящий гнев пользователей соцсетей.

В интервью телеведущая заявила, что благодаря последним достижениям медицины люди стали жить на 30-40 лет дольше. Этот факт Малышева назвала проблемой и добавила, что с этим надо немедленно что-то делать.

«Продолжительность жизни людей увеличилась на 30-40 лет. И сегодня, когда женщина выходит на пенсию в 55 лет, очевидно, что ещё 30-40 лет она проживёт не работая, и с этим что-то надо делать», — сказала телеведущая.

Она добавила, что одним из выходов из ситуации может стать увеличение пенсионного возраста до 67 лет. Также Малышева предложила создать клубы для пожилых людей, чтобы они меньше обращались в больницы.

Слова телеведущей вызвали гнев пользователей соцсетей. Многие усомнились в том, что Малышева понимает то, что говорит и предлагает.

«Нет, вы только вдумайтесь, ЧТО мелет эта дама! «Люди живут на 30- 40 лет дольше (!) и с этим что-то надо немедленно делать(!)» Это что это???» — негодует Анатолий Маршалов @a_weuve.

«За Малышеву постоянно стыдно. Ну надо же с этим что-то делать. С ужасом жду, когда она проведёт программу про извращенцев и их совокупления. С неё станется, она в теме», — комментирует @pavel_gord.

«Малышеву — к психиатру, но до этого поводить её по всем кладбищам, пусть посчитает, сколько лет жили люди», — добавляет @rLMPnQ9rQn3Obxo.

«Это тема для психиатрического освидетельствования, как минимум», — считает @OlgaObolenskaja.

Напомним, что Малышева давно приобрела скандальную известность из-за сомнительных номеров и заявлений в эфире своей передачи «Жить здорово». В число последних скандалов входят «танцы поющей матки» и советы по поеданию человеческого мяса.

Источник: tsargrad.tv

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От редакции

И что же мы живем так долго?

Аноним, 04 октября 2019 12:35
может с Малышевой уже что то делать пора?
Аноним, 04 октября 2019 12:37
Да,уж.действительно,что же с нами делать,пенсии в Сибири 9тыс.,сильно бьет по карману правительства.надо сделать все,чтобы люди не доживали до пенсии
Аноним, 04 октября 2019 12:45
если ф чо, то она сказала это 3 года назад... Ату её теперь за сказанное тогда!

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