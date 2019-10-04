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Отсудил землю набережной и Бердского острога бизнесмен Илющенко у мэрии Бердска

10:41 04.10.2019, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Но чиновники продолжают бороться за городскую землю теперь в суде Томска. суд постановил: взимать с Илющенко по 25 тыс. рублей в месяц за аренду 5,3 га земли под инвестпроект.

Отсудил землю набережной и Бердского острога бизнесмен Илющенко у мэрии Бердска
По словам Александра Илющенко, на территории «Бердского острога» можно будет проводить культурные мероприятия любого уровня

Зависло судебное разбирательство администрации Бердска и бизнесмена Александра Илющенко. Предметом спора, напомним, является земля. Но по некоторым разногласиям арбитражный суд Новосибирска все-таки вынес вердикт.

С чего все началось

В конце 2018 года Илющенко обратился в администрацию Бердска за продлением договора аренды на два из пяти земельных участков. По условиям договора, продление возможно, если на земельном участке существует незавершенное строительство однократно на три года. Либо, если на арендованной земле стоит объект завершенного строительства. Тогда договор аренды можно продлить на 49 лет.

Но, по словам чиновников, у Илющенко не было ни того, ни другого. Администрация отказала в продлении договора, но бизнесмен оформил в единый объект бассейн, набережную, пансионат и беседки ТСЖ «Изумрудного».

Теперь у мэрии нет оснований отказывать в продлении договора аренды или сносить незаконное строительство. Он аргументировал тем, что пансионат является основным объектом, а все остальные — и набережная на ул. Попова с бассейнами и парком отдуха, и Изумрудные — вспомогательные. Такое разрешает статус ЕКО.

По оценке чиновников, Илющенко незаконно «присвоил» землю. Параллельно в арбитражный суд Новосибирска поступил иск в отношении Росреестра, зарегистрировавшего обширный земельный участок как «единый комплекс».
Кадастровый инженер посчитал, что это единые объекты. Росреестр зарегистрировал ЕКО Илющенко после того, как это узаконила кадастровая служба. Кадастровые работы по единому комплексу не проводились, но разные участки каким-то образом соединили и зарегистрировали.

Но арбитражный суд Новосибирска посчитал, что доводы администрации Бердска голословны. Ведь расположение ЕНК на разных земельных участках допускается и вопрос о части земли, необходимого для эксплуатации может быть разрешен с учетом необходимости для эксплуатации отдельной части в составе единого комплекса. Судья арбитражного суда приняла решение — отказать в иске власти Бердска. Пока что земля находится «в руках» Александра Илющенко.

Удачная аренда земли

28 июня 2019 года состоялся очередной суд по иску бизнесмена Илющенко, где судья вынесла вердикт в части аренды земли знаменитого, но недостроенного Бердского острога.

Судья урегулировала разногласия, возникшие между Александром Петровичем и администрацией Бердска при заключении договора аренды от 12 ноября 2018 года земельного участка в районе микрорайона «Северного» со стороны Бердского залива площадью 53 768,0 кв. м.

Так, расчетным периодом по договору аренды является календарный год. А размер годовой арендной платы определен на основании заключения эксперта, объектом оценки которого выступает годовая арендная плата за право пользования земельным участком для строительства и реализации инвестиционного проекта туристическо-культурный центр «Бердский острог». Сумма арендной платы составила 300 000 рублей в год. Получается, что бизнесмен арендует 5,3 Га земли за 25 тыс. рублей в месяц.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в администрации Бердска, судебные процессы еще не закончены. Очередное судебное заседание по спору о земле объеденной в ЕНК состоится 16 октября, но уже в Седьмом арбитражном суде Томска.

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От редакции

Кто выиграет суды?

3уке, 04 октября 2019 11:08
А что 25 т.р. лишние что ли?
Аноним, 04 октября 2019 11:31
Ну да, это как за трешку на Ленина.
Позор.
Хотя учитывая, кто у него за спиной - ситуация у бердчан абсолютно безвыходная.
Аноним, 04 октября 2019 12:44
А кто у него за спиной?
Аноним, 04 октября 2019 11:10
Ай красава, опять всех бердчан удалено
Аноним, 04 октября 2019 11:22
Пустили "козла в огород", теперь не выгнать! Давайте "Багиру" запустим и завтра помиру пойдём...
Новый мэр, 04 октября 2019 11:27
Какой молодец Илющенко, всех нагнул,действительно страна пуганых идиотов.
Yaya, 04 октября 2019 12:20
Хххаааа... Ххххаа.. Хааааа...
Гомерический хохот в зале..
Мне вот интересно. А юридическая служба в мэрии есть? Которые прям вот рвут зубами, просчитывают последствия договоров на три хода? В коммерческих организациях, где мне посчастливилось работать, были ну очень сильные юридические отделы. И даже простенькие договора на 10 раз ими люстрировались. С учётом всех возможных последствий. Кто проверяет сделки и прочее в мэрии?
Аноним, 04 октября 2019 12:25
Кажется розовый пакетик Потапова пошел по кругу.
Аноним, 04 октября 2019 12:46
Надо было сразу думать,когда передавали в аренду землю,что он постепенно всю набережную приберет к своим рукам. И будет там пирс для его кораблей.И не увидим мы скоро вообще берегов(((

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