Не кусайте кончики: 2 кг волос извлекли хирурги из желудка 19-летней девушки в Бурятии

После проведенного обследования врачи выявили у пациентки трихобезоар

В хирургическое отделение БСМП им. В.В. Ангапова поступила девушка 19 лет с жалобами на боли в животе, тошноту и рвоту после приема пищи, общую слабость, сообщает Минздрав Бурятии.

После проведенного обследования врачи выявили у пациентки трихобезоар — инородное тело в желудке. Оно занимало практически весь просвет.

При проведении операции из желудка удалили огромный плотный комок волос размерами 50х10х10см

При проведении операции из желудка удалили огромный плотный комок волос размерами 50х10х10см, который весил около 2 кг. и занимал весь просвет желудка и часть двенадцатиперстной кишки.

Послеоперационный период у пациентки прошел без осложнений, девушка выписалась из больницы в удовлетворительном состоянии.

— Все может начаться с внешне безобидной привычки маленьких девочек кусать кончики своих волос. Дети от восьми лет – основная группа риска. Проглоченные случайно волосы попадают в желудок и остаются там. И в течение нескольких лет может образоваться большой ком волос. Поэтому просим родителей внимательнее присматриваться к привычкам своих детей, — говорит руководитель операционной бригады Батор Дондоков.

Сегодня мама пациентки рассказала, что дочь особых болей никогда не чувствовала, ела всегда мало.

— Когда появились боли, по направлению дочка была доставлена в БСМП. Ваши врачи и медсестры, конечно, профессионалы, достойные и хорошие люди. Отношение к ней было замечательным», — призналась мама пациентки.

В данный момент девушка придерживается специальной диеты, чувствует себя хорошо.