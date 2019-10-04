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Не кусайте кончики: 2 кг волос извлекли хирурги из желудка 19-летней девушки в Бурятии

12:45 04.10.2019 Фото: vk.com/minzdrav_buryatia
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Все может начаться с внешне безобидной привычки маленьких девочек кусать кончики своих волос. Дети от восьми лет – основная группа риска. Проглоченные случайно волосы попадают в желудок и остаются там.

Не кусайте кончики: 2 кг волос извлекли хирурги из желудка 19 летней девушки в Бурятии
После проведенного обследования врачи выявили у пациентки трихобезоар

В хирургическое отделение БСМП им. В.В. Ангапова поступила девушка 19 лет с жалобами на боли в животе, тошноту и рвоту после приема пищи, общую слабость, сообщает Минздрав Бурятии. 
После проведенного обследования врачи выявили у пациентки трихобезоар — инородное тело в желудке. Оно занимало практически весь просвет.

Не кусайте кончики: 2 кг волос извлекли хирурги из желудка 19 летней девушки в Бурятии

При проведении операции из желудка удалили огромный плотный комок волос размерами 50х10х10см

При проведении операции из желудка удалили огромный плотный комок волос размерами 50х10х10см, который весил около 2 кг. и занимал весь просвет желудка и часть двенадцатиперстной кишки.
Послеоперационный период у пациентки прошел без осложнений, девушка выписалась из больницы в удовлетворительном состоянии.
— Все может начаться с внешне безобидной привычки маленьких девочек кусать кончики своих волос. Дети от восьми лет – основная группа риска. Проглоченные случайно волосы попадают в желудок и остаются там. И в течение нескольких лет может образоваться большой ком волос. Поэтому просим родителей внимательнее присматриваться к привычкам своих детей, — говорит руководитель операционной бригады Батор Дондоков.
Сегодня мама пациентки рассказала, что дочь особых болей никогда не чувствовала, ела всегда мало.
— Когда появились боли, по направлению дочка была доставлена в БСМП. Ваши врачи и медсестры, конечно, профессионалы, достойные и хорошие люди. Отношение к ней было замечательным», — призналась мама пациентки.
В данный момент девушка придерживается специальной диеты, чувствует себя хорошо.

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