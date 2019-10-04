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Красота / Общество

Чарли Шин: в моей постели побывало 5000 женщин

10:28 04.10.2019 Фото: pixabay.com
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Топ-6 любвеобильных знаменитостей Голливуда. Кто вошел в него? Читайте в материале.

Чарли Шин: в моей постели побывало 5000 женщин
Любовные похождения Голливудских звезд, не скрывающих свои сексуальные предпочтения

Большинство звёзд стараются скрывать свои сексуальные предпочтения и романы. Но слухи о том, с кем они проводят ночи, оказываются правдопободными. Многие звёзды давно славятся своими любовными похождениями. Подробнее – в нашем материале.

Джаред Лето

Официальных романов у Джареда Лето было всего три: его возлюбленными были Линдси Лохан, Скарлетт Йоханссон и Кэмерон Диаз. Но СМИ, пожалуй, знают большее: утверждается, что у звезды были сотни девушек. Большинство – поклонники группы 30 Second To Mars.

Джордж Клуни

До того, как голливудская звезда обзавёлся официальным браком, он был тем ещё ловеласом. Даже говорили, что актёр никогда не женится. Только после появления в жизни Клуни его супруги он поменял своё отношение к браку.

Дженнифер Лопес

Звезда уже трижды была замужем. При этом инсайдеры утверждают, что у Джей Ло между официальными романами было очень много непродолжительных сексуальных связей.

Леонардо Ди Каприо

Чарли Шин: в моей постели побывало 5000 женщин

Любвеобильный Ди Каприо не скрывает свои симпатии к моделям

Всем известна любовь Ди Каприо к моделям. Однажды даже кинематографист Эдвард Нортон пошутил, что звезда проводит много времени, разыскивая в поисковиках, какой модели-блондинке исполнилось 18 лет. Шутки шутками, но это отчасти может быть так. Ведь самого знаменитого холостяка Голливуда часто видят в компании моделей.

Джек Николсон

В прошлом у звезды был личный подземный проход в дом Хью Хефнера. Актёр участвовал в вечеринках с самыми красивыми моделями Playboy. Сам Николсон утверждает, что у него был секс с 3 000 женщин.

Чарли Шин

Перерос в количестве женщин Николсона Чарли Шин. Он заявил как-то раз, что в его постели побывало 5 000 женщин. Это, пожалуй, самый любвеобильный актёр Голливуда.

Источник: МедикФорум

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