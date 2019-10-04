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111 лет в огне: Летопись о пожарной охране издал огнеборец в Бердске

12:15 04.10.2019, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Александр Лебедев работал над книгой три года. Презентация издания состоится в библиотеке 14 октября благодаря городскому и областному гранту.

111 лет в огне: Летопись о пожарной охране издал огнеборец в Бердске
И днем и ночью пожарные спасают бердчан от огня

Три года трудился над своим творческим трудом житель Бердска Александр Лебедев. И вот, 14 октября в библиотеке по адресу: улица Свердлова, 1, Александр Николаевич представит свою книгу — «Летопись Бердской пожарной охраны». В ней описана история становления пожарной охраны города аж с 1908 года.

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Александр Николаевич поделился, что пять лет назад будучи ветераном пожарной охраны Лесосибирска Красноярского края он переехал в Бердск.
Посетив пожарную часть Бердска, он принял решение — обязательно написать историю пожчасти. Ради книги огнеборец изучил формуляры противопожарного отряда, музейные книги приказов и материалы архива. А фотографии для книги предоставили ветераны и фотограф Ульяна Шведова.

В 2018 году Александр Лебедев написал последние строки книги, но68 экземпляров подарочного издания удалось издать год спустя благодаря городскому и областному грантам. Стоимость одной книги — около 2 тыс. В скором времени «летопись» поступит во все библиотеки и школы Бердска.

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