111 лет в огне: Летопись о пожарной охране издал огнеборец в Бердске

Александр Лебедев работал над книгой три года. Презентация издания состоится в библиотеке 14 октября благодаря городскому и областному гранту.

И днем и ночью пожарные спасают бердчан от огня

Три года трудился над своим творческим трудом житель Бердска Александр Лебедев. И вот, 14 октября в библиотеке по адресу: улица Свердлова, 1, Александр Николаевич представит свою книгу — «Летопись Бердской пожарной охраны». В ней описана история становления пожарной охраны города аж с 1908 года.

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Александр Николаевич поделился, что пять лет назад будучи ветераном пожарной охраны Лесосибирска Красноярского края он переехал в Бердск.

Посетив пожарную часть Бердска, он принял решение — обязательно написать историю пожчасти. Ради книги огнеборец изучил формуляры противопожарного отряда, музейные книги приказов и материалы архива. А фотографии для книги предоставили ветераны и фотограф Ульяна Шведова.

В 2018 году Александр Лебедев написал последние строки книги, но68 экземпляров подарочного издания удалось издать год спустя благодаря городскому и областному грантам. Стоимость одной книги — около 2 тыс. В скором времени «летопись» поступит во все библиотеки и школы Бердска.