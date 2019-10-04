111 лет в огне: Летопись о пожарной охране издал огнеборец в Бердске

Три года трудился над своим творческим трудом житель Бердска Александр Лебедев. И вот, 14 октября в библиотеке по адресу: улица Свердлова, 1, Александр Николаевич представит свою книгу — «Летопись Бердской пожарной охраны». В ней описана история становления пожарной охраны города аж с 1908 года.
В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Александр Николаевич поделился, что пять лет назад будучи ветераном пожарной охраны Лесосибирска Красноярского края он переехал в Бердск.
Посетив пожарную часть Бердска, он принял решение — обязательно написать историю пожчасти. Ради книги огнеборец изучил формуляры противопожарного отряда, музейные книги приказов и материалы архива. А фотографии для книги предоставили ветераны и фотограф Ульяна Шведова.
В 2018 году Александр Лебедев написал последние строки книги, но68 экземпляров подарочного издания удалось издать год спустя благодаря городскому и областному грантам. Стоимость одной книги — около 2 тыс. В скором времени «летопись» поступит во все библиотеки и школы Бердска.