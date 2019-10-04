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«Жертвы перестройки»: ввести новую льготную категорию в России хотят в Госдуме

16:32 04.10.2019 Фото: pixabay.com
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По мнению Бориса Черныша, «перестройка» стала крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой для миллионов жителей Советского Союза в 90-е годы.

Жертвы перестройки: ввести новую льготную категорию в России хотят в Госдуме
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию граждан

В Госдуме предложили создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки». С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Текст обращения депутата в адрес министра труда Максима Топилина есть в распоряжении RT.

По мнению депутата, «перестройка» (реформы в политической, идеологической и политической жизни СССР во второй половине 1980-х годов) стала крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой для миллионов жителей Советского Союза в 90-е годы. В большей степени пострадали те граждане, которым в эти годы было 25-45 лет, подчёркивает законодатель.

В обращении также сказано, что из-за перестройки в стране было зафиксировано падение рождаемости, существенно возросла смертность. Многие «жертвы перестройки» рано ушли из жизни или приобрели тяжёлые заболевания, пишет депутат.

В этой связи он считает необходимым создать и реализовать меры социальной поддержки данной категории граждан. Какие именно меры могут быть в обращении не уточняется.

«На долю тех, кто всё же сумел прожить в эпоху перемен, выпали серьёзные испытания. Эту категорию населения я предлагаю обозначить как «жертвы перестройки», которым также должны предоставляться различные льготы и субсидии», — сказано в тексте обращения.

Источник: RT

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От редакции

Вы жертва перестройки?

Аноним, 03 октября 2019 14:18
НВР:
Да
Аноним, 03 октября 2019 14:36
НВР:
Я считаю себя жертвой и вот почему:-в 83-ем призвался в Советскую Армию.Сыну,на тот момент было полгодика,но я пошёл служить и священный долг по защите Родины был отдан.Теперь вот оказалось,что зря я отдавал "этот долг" потому что годы службы не входят в льготный стаж 42 года.А вот если бы я уклонялся,бегал и прятался от службы в Армии ,то эти два года в стаж вошли бы.Это дичайшая несправедливость,это парадокс,бред.И такое может быть только в нашем государстве. Престиж службы в армии??? Так вот он-пример.
Аноним, 03 октября 2019 17:41
Женилсо рановато. Зато вскоре перестал платить налог за бездетность.
Аноним, 03 октября 2019 18:00
Какой ещё престиж? Не "уклоняться", а "думать о ребёнке". Учитесь у великих:

"Почему я позднее отказался от работы в центральном аппарате, в
Москве? Мне же предлагали. Я уже понимал, что будущего у этой системы нет. У
страны нет будущего. А сидеть внутри системы и ждать ее распада... Это очень
тяжело.

Короче, когда в январе 1990 года мы вернулись из Германии, я еще оставался в органах, но потихоньку начал думать о запасном аэродроме. У меня было двое детей, и я не мог все бросить и пойти неизвестно куда"

(с) В.В.Путин из книги "От первого лица"
Аноним, 04 октября 2019 10:58
А женщины этот налог на бездетность платили на СЛЕДУЮЩИЙ же месяц после регистрации брака! Ребенка надо 9 месяцев еще и выносить! Представляете какой абсурд! Забеременеть или родить не в браке -было аморально!...партком...завком... А вот налог - плати сразу!
Аноним, 03 октября 2019 14:41
Сказал-что в лужу пукнулЭто он про чинуш,жертвы перестройки: Бугагага,опять новые льготы придумывают. А остальные граждане как всегда останутся жертвами ам...лета
Зинаида, 03 октября 2019 14:46
2 сокращения на работе
Аноним, 03 октября 2019 15:27
Данная категория "жертвы перестройки" - это конечно же чиновники. Ещё одна попытка хапнуть денег... под благовидным предлогом.
Аноним, 03 октября 2019 16:40
Огласите показатели, по которым попадают в "жертвы" 1985-1991 гг.
"из-за перестройки в стране было зафиксировано падение рождаемости, существенно возросла смертность"...даже так? Бухать /квасить стали меньше и вот результат: "В 1985—1987 годах уменьшение государственной продажи алкоголя сопровождалось ростом продолжительности жизни, ростом рождаемости, сокращением смертности. За время действия антиалкогольного постановления рождалось в год по 5,5 миллиона новорождённых, на 500 тысяч в год больше, чем каждый год за предыдущие 20—30 лет, причём ослабленных родилось на 8 % меньше. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин увеличилась на 2,6 года и достигла максимального значения за всю историю России, снизился общий уровень преступности"
Аноним, 03 октября 2019 16:41
В 1992 году пошла работать на крупное предприятие. Встала на очередь жилья, как молодой специалист. Не получила, все отменили. И предприятие развалили.
Сестра, на 4 года старше, успела получить комнату. Потом приватизировала и расширилась.
zizou, 03 октября 2019 17:02
«жертвы перестройки»
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ржала до икоты
Аноним, 03 октября 2019 17:57
жертва ельцинапутина
Аноним, 03 октября 2019 18:06
Борис Чернышёв - 28 лет. Уже депутат от партии ЛДПР (ну вы понимаете...). Профессионально думает о судьбах Родины. Из последнего - предлагал запретить приносить детям еду в школы.

Видимо метит на место главного "правдоруба и генератора идей". Тот уже совсем на ладан дышит...
Аноним, 03 октября 2019 18:33
НВР:
Да. Так как пришлось работать в хозрасчетных предприятиях и кооперативах. А в стаж эти годы не вошли,т.к.нет подтверждения записям в трудовой книжке и в архивах нет этих данных
житель Бердска, 03 октября 2019 18:53
Не надо отвлекать народ от путинского издевательства над народом в виде пенсионной реформы! Жертвы перестройки - это популизм молодого депутата выскочки, а вот пенсионный грабеж наших дней - это очень даже чувствительно для очень-очень многих людей, лишившихся после всех этих "реформ" надежды хотя бы на какую-нибудь пенсию при нынешнем правительстве.
Аноним, 03 октября 2019 19:40
Может для начала пенсионные накопления 2000 годов вернут,пока все реформаторы живы и при должностях!?
Аноним, 03 октября 2019 20:57
Я пахал в геологии,искал стране золото и уголь,тратил здоровье как "Коммунист"из фильма и Павка Корчагин,отдавал всего себя не жалея не души не сердца для Родины а мне удалено и пенсию "отменили"смешную,но удалено и чо я корячился,всё буду рыбачить,бухать и играть в танчики,одним патриотом меньше...
Поросёнок Пётр, 03 октября 2019 23:27
Очередное сумасшедшее заявление, от очередного сумасшедшего депутата Госдумы, кто такой Борис Чернышов, полез искать, ага ЛДПР, ну, всё понятно, Чернышов Борис Александрович, молоденький мальчик СССР не заставший, 91 года рождения.
Новый мэр, 04 октября 2019 08:03
А может и не мальчик,если с Володиным дружит
Аноним, 04 октября 2019 13:39
В ЛДПР вообще мальчиков мало. Хотя на первый взгляд казалось бы... Бани и бассейны с лидером до добра не доводят...
Аноним, 04 октября 2019 11:08
В 1989 году у меня родился сын и я его застраховала (Свадебная страховка такая была) на 1 т.р.Получали мы тогда в среднем 180 руб.,высчитывали из ЗП на страховку 5 руб (существенно,надо сказать). И что потом получили? НИ-ЧЕ-ГО!!! Лежит это страховое св-во,как память и ничего сделать с ним нельзя.Верните мне эти деньги,проиндексируйте,чтобы на свадьбу хватило,но...уже только внучке
Аноним, 04 октября 2019 13:46
Это довольно тяжело объяснить с позиций "СССР - оплот мира и государство диктатуры пролетариата", насаждавшихся тогда пропагандой. Но если почитать труды людей, изучавших реальную экономику и политику СССР "вблизи", и рассматривавших пропаганду не как набор ЦУ, а как элемент системы, то становится ясно, что этих денег (как и вкладов в госбанке) никогда не существовало. Были условные денежные знаки, за которые многие вкалывали всю жизнь, а денег - не было. Увы.

То есть не было именно ДЕНЕГ в полном понимании этого слова. Денег как универсального эквивалента ценности. Потому что в СССР деньги были у многих, а вот купить на них что-то значимое могли далеко не многие. То есть строго говоря это были не деньги в нынешнем понимании.

Поэтому то, что они "как бы сгорели" - иначе и быть не могло, увы. Номенклатура, которая и раньше заправляла процессом одурачивания, вся на месте. И она забрала себе всё, что в стране было реального и ценного. Теперь (в отличие от СССР) - официально
Аноним, 04 октября 2019 14:13
Раньше все,вроде как , было государственное,а сейчас все это и с теми же самыми лицами,но только частное. А попробуй забери у частника его "честно нажитое")))

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