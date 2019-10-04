«Жертвы перестройки»: ввести новую льготную категорию в России хотят в Госдуме

В Госдуме предложили создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки». С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Текст обращения депутата в адрес министра труда Максима Топилина есть в распоряжении RT.
В обращении также сказано, что из-за перестройки в стране было зафиксировано падение рождаемости, существенно возросла смертность. Многие «жертвы перестройки» рано ушли из жизни или приобрели тяжёлые заболевания, пишет депутат.
В этой связи он считает необходимым создать и реализовать меры социальной поддержки данной категории граждан. Какие именно меры могут быть в обращении не уточняется.
«На долю тех, кто всё же сумел прожить в эпоху перемен, выпали серьёзные испытания. Эту категорию населения я предлагаю обозначить как «жертвы перестройки», которым также должны предоставляться различные льготы и субсидии», — сказано в тексте обращения.
Источник: RT
Да
Я считаю себя жертвой и вот почему:-в 83-ем призвался в Советскую Армию.Сыну,на тот момент было полгодика,но я пошёл служить и священный долг по защите Родины был отдан.Теперь вот оказалось,что зря я отдавал "этот долг" потому что годы службы не входят в льготный стаж 42 года.А вот если бы я уклонялся,бегал и прятался от службы в Армии ,то эти два года в стаж вошли бы.Это дичайшая несправедливость,это парадокс,бред.И такое может быть только в нашем государстве. Престиж службы в армии??? Так вот он-пример.
"Почему я позднее отказался от работы в центральном аппарате, в
Москве? Мне же предлагали. Я уже понимал, что будущего у этой системы нет. У
страны нет будущего. А сидеть внутри системы и ждать ее распада... Это очень
тяжело.
Короче, когда в январе 1990 года мы вернулись из Германии, я еще оставался в органах, но потихоньку начал думать о запасном аэродроме. У меня было двое детей, и я не мог все бросить и пойти неизвестно куда"
(с) В.В.Путин из книги "От первого лица"
"из-за перестройки в стране было зафиксировано падение рождаемости, существенно возросла смертность"...даже так? Бухать /квасить стали меньше и вот результат: "В 1985—1987 годах уменьшение государственной продажи алкоголя сопровождалось ростом продолжительности жизни, ростом рождаемости, сокращением смертности. За время действия антиалкогольного постановления рождалось в год по 5,5 миллиона новорождённых, на 500 тысяч в год больше, чем каждый год за предыдущие 20—30 лет, причём ослабленных родилось на 8 % меньше. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин увеличилась на 2,6 года и достигла максимального значения за всю историю России, снизился общий уровень преступности"
Сестра, на 4 года старше, успела получить комнату. Потом приватизировала и расширилась.
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ржала до икоты
Видимо метит на место главного "правдоруба и генератора идей". Тот уже совсем на ладан дышит...
Да. Так как пришлось работать в хозрасчетных предприятиях и кооперативах. А в стаж эти годы не вошли,т.к.нет подтверждения записям в трудовой книжке и в архивах нет этих данных
То есть не было именно ДЕНЕГ в полном понимании этого слова. Денег как универсального эквивалента ценности. Потому что в СССР деньги были у многих, а вот купить на них что-то значимое могли далеко не многие. То есть строго говоря это были не деньги в нынешнем понимании.
Поэтому то, что они "как бы сгорели" - иначе и быть не могло, увы. Номенклатура, которая и раньше заправляла процессом одурачивания, вся на месте. И она забрала себе всё, что в стране было реального и ценного. Теперь (в отличие от СССР) - официально