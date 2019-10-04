БКД 2.0: выявят нарушения около школ и опасные рекламные щиты в Новосибирской области

Всего в 2019 году муниципальным образованиям региона на обустройство пешеходных переходов выделено 46 млн рублей.

Уровень безопасности на дорогах в регионе учтут при подведении итогов нацпроекта БКД 2.0 в 2019 году

Повышению уровня безопасности на дорогах Новосибирской области будет уделено особое внимание при подведении итогов реализации в регионе в 2019 году национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКД 2.0).



Вопросы безопасности на дорогах обсуждались 2 октября на заседании комиссии при Правительстве Новосибирской области по обеспечению безопасности дорожного движения (БДД), которая прошла под председательством первого зампреда регионального Правительства Владимира Знаткова. В частности он подчеркнул, что при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» вопросам безопасности уделяется особое внимание.

Владимир Знатков отметил, что в муниципальных образованиях Новосибирской области необходимо усилить систематизацию работы по обустройству пешеходных переходов возле образовательных учреждений. Кроме того, первый зампред Правительства региона поддержал идею разработать график проведения семинаров с ответственными лицами образовательных учреждений по вопросам перевозки детей на организованные мероприятия и на занятия в школы.

В ходе заседания комиссии при Правительстве Новосибирской области по обеспечению безопасности дорожного движения также обсуждались вопросы о ненормативном расположении рекламных конструкций в зоне пешеходных переходов и пересечений автомобильных дорог города Новосибирска, влияющих на безопасность дорожного движения, о современных подходах по взаимодействию Управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области и образовательных организаций Новосибирской области по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Как доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, в настоящее время в полном объеме проведены мероприятия по обустройству пешеходных переходов на территории 24 районов и городских округов региона. Всего в 2019 году муниципальным образованиям региона на эти цели предусмотрены средства в размере 46 млн рублей.

Источник: nso.ru