Как утилизировать автомобиль с выгодой?

К утилизации автовладельцы обычно прибегают в случае, если транспортным средством уже не пользуются, а транспортный налог выплачивать приходится.
Сколько стоит утилизация и как избавиться от автомобиля бюджетно?
Если ваш автомобиль «старше», а платить за утилизацию не хочется, то есть два других варианта:
1. Сдать транспортное средство на металлолом
Этот способ имеет свои минусы, вам придется самостоятельно разобрать автомобиль и отсортировать детали по материалам, что является достаточно трудоемким процессом.
2. Продать автомобиль
Как показывает опыт, практически любой автомобиль можно продать. Даже если машина уже не на ходу, ее можно продать на запчасти. На любой автомобиль найдется свой покупатель, главное — «не заламывать цену». Даже если вы выручите с продажи 2-5 тысяч рублей, то останетесь в плюсе, по сравнению с классической утилизацией.
Порядок утилизации автомобилей
Если вы решили утилизировать автомобиль по всем правилам, то необходимо выполнить следующие пункты:
1. Выбрать утилизирующую компанию
У такой компании должна быть: «Лицензия на деятельность по сбору, трансформированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности». Обратите внимание на то, что нормы по оплате данной услуги государством не установлены, поэтому выбирайте компанию согласно своим предпочтениям.
2. Сдать автомобиль на утилизацию
ПТС должен иметь отметку об оплате утилизационного сбора (если он выдан после 1.09.2012). В случае если ПТС получен до 1.09.12., утилизация оплачивается по прайсу выбранной компании.
3. Снять автомобиль с учета в Госавтоинспекции
Подайте заявление. Согласно пункту 5 Правил о регистрации автомототранспортных средств, снять автомобиль с регистрации в связи с его утилизацией можно только после фактической утилизации авто.
Образец заявления, необходимые пункты:
— точное название подразделения ГИБДД, в которое вы собираетесь подавать документы;
— ФИО
— формулировка причины прекращения регистрации транспортного средства — «в связи с утилизацией»
— сведения о марке, модели автомобиля, ВИН-номер, государственные знаки, год выпуска — вносятся в бланк из ПТС
— паспортные данные автовладельца, сведения о собственнике
Программа утилизации автомобилей в 2018 и 2019 году
Программа утилизации транспортных средств впервые в России начала работать в 2010 году, и была повторно введена в 2014 году. Согласно данной программе, автомобилист имеет возможность получить скидку от 40000 рублей на покупку нового автомобиля. В данном случае скидка компенсируется государством.
Для покупки автомобиля по программе вам понадобится:
— заключить договор с дилером
— снять автомобиль с учета в ГИБДД
— утилизировать авто и получить свидетельство об утилизации
— оплатить услуги дилера
— приобрести новый автомобиль со скидкой (купить автомобиль можно только тот, который был собран на территории РФ)
Размер скидок в зависимости от автомобиля:
— легковой — 40-175 тысяч рублей
— внедорожник — 90-140 тысяч рублей
— автобус — 100-300 тысяч рублей
— грузовик — 90-350 тысяч рублей
Таким образом, грамотная утилизация может быть еще и выгодной.