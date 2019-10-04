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«Галерея Курьера»: Ия Шешенина — художник-любитель, которая в школе не любила рисовать

11:45 04.10.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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В новой рубрике каждый желающий может выставить свои работы, которые увидят тысячи зрителей.

Галерея Курьера: Ия Шешенина художник любитель, которая в школе не любила рисовать
В коллекции Ии Шешениной более 100 работ
Сюжет: Галерея Курьера
Галерея Курьера: Ия Шешенина художник любитель, которая в школе не любила рисовать

«Галерея Курьера»: Ия Шешенина — художник-любитель, которая в школе не любила рисовать

Вы рисуете, лепите, вяжете забавных мишек? Тогда наша новая рубрика «Галерея Курьера» для вас. В ней каждый горожанин может показать свои работы.

Галерею открывает художник-любитель Ия Шешенина из Бердска, которая в школе не любила рисовать и боялась черчения. А теперь устраивает персональные выставки. Первый раз осознанное желании рисовать у бердчанки появилось в студенчестве, когда Ия встретила своего будущего супруга. Сделав несколько рисунков, она про это благополучно забыла. Шло время, дети выросли она стала больше задумываться о себе, своих потребностях, своем развитии. И она подумала, что всегда хотела научиться рисовать и научилась! В ее коллекции около 100 работ. Она принимает участие в региональных и областных выставках, международных пленэрах, является инициатором создания музейного клуба художников Бердска.

Если вы хотите выставить свои работы в нашей галерее, то пришлите фотоснимки разрешением не менее 1200 пикселей по горизонтали. Количество от 5 до 10 штук.

Ваше творчество может быть из любой сферы — живопись, лепка, вышивка, плетение и т.д. В общем, все, что создаете вы сами. Если у вас есть страничка в соцсети или свой сайт, мы сделаем ссылку на него — поэтому высылайте и его адрес. И обязательно подпишите свое имя и фамилию. И названия своих работ. Кроме сайта мы опубликуем ваши работы в газете «Курьер.Среда.Бердск».
Ваши работы отправляйте на почту: bkurer@mail.ru c пометкой: «Галерея Курьера».

Галерея Курьера: Ия Шешенина художник любитель, которая в школе не любила рисовать
Галерея Курьера: Ия Шешенина художник любитель, которая в школе не любила рисовать
Галерея Курьера: Ия Шешенина художник любитель, которая в школе не любила рисовать
Галерея Курьера: Ия Шешенина художник любитель, которая в школе не любила рисовать
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Аноним, 04 октября 2019 11:49
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