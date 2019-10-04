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Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица-2020»

16:00 04.10.2019 Фото: pixabay.com
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Конкурс продолжается. Вы можете присылать свои фото для участия в конкурсе «Бердская красавица-2020».

Конкурс «Бердская красавица» продолжается. Присылайте на электронную почту bkurer@mail.ru фото с пометкой «Бердская красавица-2020». Опубликованные фото участвуют в конкурсе следующего года. Все снимки печатаются по средам в газете «Курьер.Среда.Бердск» и в группе ВКонтакте. После подведения итогов, в ноябре 2019 года, фото победительниц будут опубликованы на большом календаре «Бердская красавица-2020».

Обязательно укажите в письме ваши имя и фамилию, а также номер телефона, чтобы мы могли с вами связаться при подведении итогов.
Для участия необходимо выслать две фотографии.

Одна фотография — в полный рост, другая — портретный снимок. Одна фотография приниматься на конкурс не будет.
Все вопросы задавайте по тел. 2-15-51. Удачного года!

Снимки принимаем с 10 ноября 2018 года по 1 ноября 2019 года.

Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица 2020»

Ярославцева Юлия

Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица 2020»

Новикова Кристина

Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица 2020»

Юлия Хабирова

Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица 2020»

Татьяна Сумарокова

Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица 2020»

Ануфриева Анастасия

Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица 2020»

Родькина Валентина

Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица 2020»

Светлана Захарова

Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица 2020»

Екатерина Матвеева

Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица 2020»

Черникова Ирина

Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица 2020»

Городкова Анастасия

Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица 2020»

Путро Ален

Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица 2020»

Юлия Клименко

Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица 2020»

Олина Татьяна

Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица 2020»

Ангелина Есюкова

Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица 2020»

Полякова Виктория

Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица 2020»

Марина

Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица 2020»

Алина Гарнецева

Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица 2020»

Алла Чигиринских

Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица 2020»

Хмельницкая Дарья

Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица 2020»

Олина Елена

Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица 2020»

Тетерина Светлана

Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица 2020»

Таранюк Наталья

Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица 2020»

Бачурина Вера

Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица 2020»

Куземчикова Кристина

Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица 2020»

Ивашина Вероника

Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица 2020»

Маргарита Кутлина

Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица 2020»

Анастасия Феляур

Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица 2020»

Ефименко Елизавета

Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица 2020»

Снежана Дмитриева

Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица 2020»

Евтушенко Кристина

Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица 2020»

Лилия Белова

Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица 2020»

Вишникина Алена

Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица 2020»

Буцкая Наталья

Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица 2020»

Олейникова Кристина

Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица 2020»

Зубенко Евгения

Мнение читателей
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Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Удачи!

Константин, 26 декабря 2018 12:07
Ну, вот! Хорошее начало.
Kalisto, 26 декабря 2018 16:38
А есть ограничения по возрасту?
a.danilov, 26 декабря 2018 16:43
совершеннолетние
Аноним, 23 января 2019 15:46
))) Судя по фото, нет. Счатаешь себя красавицей, то в добрый путь.
Никола, 08 февраля 2019 17:39
Что за дискриминация по половому признаку?! Даешь конкурс "Бердский красавец"!
a.danilov, 08 февраля 2019 17:43
Регулярно это предложение всплывает)) есть мнение, что слать никто не будет.
Никола, 08 февраля 2019 17:54
Тогда политкорректно конкурс назвать нейтрально: "Бердские красав(и)цы-2020".
a.danilov, 08 февраля 2019 17:59
Зачем? На календарь идут первые 3 места. Так что либо- либо.
Аноним, 30 марта 2019 23:26
Олейникова Кристина вне конкурса!
Пассажир, 17 апреля 2019 12:17
Лилия, авторизуйтесь
Зима, 17 апреля 2019 12:37
Почему?
Она сама красивая.
Невдомек, 26 апреля 2019 18:59
Еще два снимка нужно...
- без макияжа
- в купальнике
А впрочем....первых два совсем не обязательно!
Тот, чьё имя нельзя называть, 27 апреля 2019 17:00
пока что худший год. жутики.
Невдомек, 27 апреля 2019 20:58
Ужастики и ненатуралики!!!!
Не представляете, как же вы все уже надоели!!!!!!!!!!!!!!
Одни и те-же....
Ничего натурального....
Лучше не начинайте.....
Аноним, 27 апреля 2019 22:24
Просто фотографы криворукие .
Аноним, 08 июня 2019 18:58
Мне одному показалось, что у пятой сверху конкурсантки, глаза на портрете, увеличины фотошопом? При этом, на фото во весь рост, к глазам нет вопросов! Или я ошибаюсь?
Поросёнок Пётр, 08 июня 2019 20:01
Не только глаза, но и скулы, девушки, не перебарщивайте с Фотошопом
Злой, 14 июня 2019 17:29
Алина понравилась...
Красивенькая...
Зима, 27 июня 2019 09:37
Фото во весь рост - это фото во весь рост, а не половина тела.
Также фото по диагонали - что это?
Девушка выгнулась в виде буквы "зю" - они думают, это красиво?
Фото снизу - это вообще шедевр! (ирония).
Девушки ,уважайте себя, хоть немного.
Отправляйте фото, а не случайные снимки на бегу по улице со страшным освещением!

P.S.И таки да, Олейникова Кристина невероятно красивая девушка. Вот уже пол года лучше фото нет.
Аноним, 11 июля 2019 10:01
Поддержу, Кристина Олейникова очень хороша, и вот еще-Алина Гарнецева глаза радует)))
Raven, 10 июля 2019 20:06
Ух ты! Классная
Аноним, 13 июля 2019 22:00
Девочки явно переоценивают свою красоту ! Впрочем не только внешность.
Raven, 21 августа 2019 13:59
мне одна понравилась
Аноним, 14 августа 2019 12:28
Девочки!
Не делайте себе портаков (татуировок). Потом будете жалеть об этом всю оставшуюся жизнь!
Мода на всякое АУЕ, как разновидность, всякие котики-цветочки-"умные слова" спадет, а вы останетесь с испохабленным телом.
Татуировки - это для людей низкого социального статуса.
Подумайте над этим!
Аноним, 20 сентября 2019 14:39
татуировки на Руси были не только красивой картинкой, но и мощным оберегом от напастей, их нанесением занимались волхвы. Нередко во время работы над тату они впадали в ведический транс и шептали наговоры. Делались татуировки на капище перед идолами богов, призванных наполнить татуировку своей силой. При этом нанести татуировку кому попало не могли, мужчинам их делали лишь после 33 лет.
Аноним, 23 августа 2019 23:16
Таких "красавиц" в Бердске - каждая вторая! Реально то могут себя оценивать? Самооценка зашкаливает - смыть макияж и смотреть не на что...
Аноним, 25 августа 2019 21:35
Женская красота быстро портится, как цветок.
Аноним, 29 августа 2019 08:38
Гарнецева, клейменко, олейникова!!!!!!
Аноним, 20 сентября 2019 16:56
хорошие девочки но у нас не умеют хорошо фотографировать, жаль из них можно сделать красоток Удачи вам девочки.
Ольга, 02 октября 2019 11:38
Явно все девушки переоценили себя)))) С помощью телефона глазки себе увеличивать, это уже слишком)))Тетерина Светлана
Аноним, 02 октября 2019 21:02
Что - Красавицы мельчают с каждым новым опубликованные фото!
Я, 04 октября 2019 18:05
Красавицы... Капец... Обычные, даже ниже среднего
Ой, 04 октября 2019 18:07
Умойте их!!! И посмотрим на красавиц

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