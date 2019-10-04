Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица-2020»

Конкурс продолжается. Вы можете присылать свои фото для участия в конкурсе «Бердская красавица-2020».

Конкурс «Бердская красавица» продолжается. Присылайте на электронную почту bkurer@mail.ru фото с пометкой «Бердская красавица-2020». Опубликованные фото участвуют в конкурсе следующего года. Все снимки печатаются по средам в газете «Курьер.Среда.Бердск» и в группе ВКонтакте. После подведения итогов, в ноябре 2019 года, фото победительниц будут опубликованы на большом календаре «Бердская красавица-2020».

Обязательно укажите в письме ваши имя и фамилию, а также номер телефона, чтобы мы могли с вами связаться при подведении итогов.

Для участия необходимо выслать две фотографии.



Одна фотография — в полный рост, другая — портретный снимок. Одна фотография приниматься на конкурс не будет.Все вопросы задавайте по тел. 2-15-51. Удачного года!

Снимки принимаем с 10 ноября 2018 года по 1 ноября 2019 года.

Ярославцева Юлия

Новикова Кристина

Юлия Хабирова

Татьяна Сумарокова

Ануфриева Анастасия

Родькина Валентина

Светлана Захарова

Екатерина Матвеева

Черникова Ирина

Городкова Анастасия

Путро Ален

Юлия Клименко

Олина Татьяна

Ангелина Есюкова

Полякова Виктория

Марина

Алина Гарнецева

Алла Чигиринских

Хмельницкая Дарья

Олина Елена

Тетерина Светлана

Таранюк Наталья

Бачурина Вера

Куземчикова Кристина

Ивашина Вероника

Маргарита Кутлина

Анастасия Феляур

Ефименко Елизавета

Снежана Дмитриева

Евтушенко Кристина

Лилия Белова

Вишникина Алена

Буцкая Наталья

Олейникова Кристина