Что нужно спросить у владельца сайта при размещении рекламы?

Кризис заставляет предпринимателей считать свои деньги. И в первую очередь, многие пытаются сократить рекламный бюджет, «зарезав» его полностью или покупая дешевую рекламу. И часто доводы специалиста по рекламе, что при при цене 500 рублей рекламного модуля в бесплатной газете тиражом 5000 экземпляров — цена одного контакта с потенциальным клиентом гораздо дороже, чем при цене аналогичного модуля за 1000 рублей в тираже 35 000 экземпляров, не имеют воздействие на предпринимателя. Мол, чем дешевле тем приятнее. Только бесплатным бывает лишь сыр в мышеловке.
Традиционные СМИ более понятны для большинства рекламодателей. Но все больше клиентов идут в интернет, создавая сайты и размещая медийную рекламу.
Сейчас в Бердске несколько интернет-площадок, которые приглашают разместить медийную рекламу (баннерную) или статьи. Что должен в первую очередь спросить потенциальный рекламодатель? Правильно!
-А какова статистика посещения вашего сайта?
И вам должны без запинок ответить про уникальных посетителей, про просмотры страниц, про визиты. Про соцдем — сколько мужчин, сколько женщин, каков возраст, с каких носителей приходят и т. д.
Уникальный посетитель (у. п.) или уник — это посетитель сайта, который совершил один единственный переход на данный сайт за промежуток времени, равный одним суткам. Например, на сайте www.kurer-sreda.ru за сутки бывает от 11 000 до 15 000 уникальных посетителей.
Просмотры страниц – количество просмотров страниц. То есть, если один человек посетил три страницы вашего сайта, а потом, например, вернулся на главную, то вы увидите цифру 4. Счетчик считает количество страниц, которые все у. п. просмотрели на вашем сайте. Например, на сайте www.kurer-sreda.ru за сутки просматривают от 70 000 до 110 000 страниц.
Статистка отражается на счетчиках, которые могут быть внешними или скрытыми. Могут быть открытыми, когда любой читатель видит всю статистику, и закрытыми.
Второй вопрос, который потенциальный рекламодатель должен задать:
-А покажите мне счетчик на вашем сайте? Могу ли я изучить статистку?
Если представитель сайта не может вам этого предоставить, то, будьте уверены, вас обманывают. И даже оплачивая 1000 рублей — вы ее выбрасываете в трубу.
В Бердске рекламу предлагают сайты Курьер.Среда.Бердск
Уникальных посещений за сутки — от 11 000 до 15 000
Просмотров страниц — от 80 000 до 110 000
Или, другой сайт
В среднем от 1500 до 2500 уникальных посетителей в сутки
Просмотров страниц от 3500 до 5000 в сутки
Сайт газеты «Свидетель»
Счетчик отсутствует (во всяком случае видимый) в публичной части.
Сайт iberdsk.ru
Счетчик отсутствует
Сайт газеты «Бердские новости»
Счетчик отсутствует
Сайт gorodberdsk.ru
Счетчик видимый отсутствует
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Елена Лапина, начальник отдела продаж
Да и в курьере СТОЛЬКО рекламных полей, что новостей и не видно. Режу все блокерами. Может люди занимающиеся сайтами задумаются.
Без адблокера страница загружается нереальные 1 минуту 20 секунд. С адблокером 15 секунд.
Там столько жабаскриптов что я в шоке. А то что на превью у вас полноразмерные картинки эт вообще сказка.
Я честно скажу , что раньше специально переустанавливал флэш , чтоб реклама не отключалась , а сейчас я не пойму , то ли на javascript .