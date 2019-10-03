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Из-за проблемы с шасси самолет МС-21-300 экстренно сел в Жуковском

21:05 03.10.2019 Фото: uacrussia.ru
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У самолета во время испытательного полета произошла техническая неисправность связанная с гидравликой. Борт имеет регистрационный номер 73054. Это четвертый созданный экземпляр в России.

Из за проблемы с шасси самолет МС 21 300 экстренно сел в Жуковском
МС-21-300

По данным источника ТАСС, самолет успешно совершил экстренную посадку в Жуковском.
Отказ одной из систем произошел у самолета МС-21-300, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
«У самолета во время испытательного полета произошла техническая неисправность связанная с гидравликой — не убрались стойки шасси», — рассказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС источник на аэродроме ЛИИ им. Громова, самолет вылетел на планово-испытательный полет в 08:00 мск.

«Борт имеет регистрационный номер 73054. Это четвертый созданный экземпляр в России. Не так давно он перелетел после покраски из Ульяновска в Жуковский и присоединился к летным испытаниям самолетов», — уточнил собеседник агентства.

Самолет успешно совершил аварийную посадку в Жуковском, добавил собеседник ТАСС.

«Самолет будет отогнан для снятия параметров отказа систем. В причинах будет разбираться комиссия ОКБ «Иркут», — уточнил источник.

«На борту находились летчики-испытатели, которые совершали плановый испытательный полет четвертой машины», — добавил он. По его словам, всего на борту было три человека, никто не пострадал.

В пресс-службе разработчика самолета — корпорации «Иркут» — сообщили, что аварийная посадка прошла в штатном режиме.

Предварительные причины
Самолет совершил аварийную посадку из-за неисправной работы датчика шасси, сообщил ТАСС источник, близкий к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Нарушений в работе самих шасси не было, уточнил он.

«Шасси вышло, есть незначительная проблема с датчиком», — рассказал собеседник агентства.

Источник: ТАСС

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От редакции

Вы бы стали летчиком-испытателем?

Аноним, 03 октября 2019 21:31
У нас теперь и самолеты по качеству догнали АВТОВАЗЫ.
Ну или наоборот.
Тут главное, что менеджеры эффективные.
Новый мэр, 03 октября 2019 21:59
У меня один ответ,виноваты американцы

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