После фекального потопа дезинфицировать огороды сульфохлорантином отказались жители Бердска

Но дорогу, по которой в Речкуновской зоне отдыха текла фекальная река, в любом случае помоют химикатами. Число пострадавших от сточных вод собственников домовладений выросло до восьми.

Фекальную реку направили по вырытому черед дорогу руслу в лес

Бердчане, пострадавшие от затопления фекальными водами в Речкуновке, в большинстве своем отказались от дезинфекции участков и домов, которую им предложила власть Бердска. Об этом сегодня, 3 октября, «Курьер. Среда. Бердск» сообщила начальник городского управления природными ресурсами Светлана Шерстобитова.

Как оказалось, крупная коммунальная авария затронула больше домов, чем сообщалось ранее. 1 октября стоки из напорного канализационного коллектора залили 6 домовладений на ул. Железнодорожной. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», рабочие муниципального Комбината бытовых услуг немедленно приступили к ликвидации аварии. Но большой объем фекальных вод вытек на частные участки и в лес. Именно в лесной массив вдоль трассы Р-256 направили реку из нечистот, чтобы снизить удар по жителям.

В тот же день, 1 октября, специалист управления природными ресурсами обошел пострадавшие усадьбы. Оказалось, что фекальная река с ул. Железнодорожной дошла и до ул. Линейной в Речкуновской зоне отдыха. Во вторник вечером о затопленных огородах заявили собственники двух домов на Линейной.

— Мы поговорили с каждым, объяснили ситуацию — что значит обработка почвы химреактивами, просчитали, сколько необходимо вещества. Почти все отказались от бактерицидной химической обработки. Только один сказал, что подумает, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Светлана Васильевна.

Дезинфекцию по рекомендации санитарной службы проводят хлорсодержащим веществом сульфохлорантин. Его необходимо 1,5-2 литра на 1 кв. метр площади. Землю средством опрыскивают. Если собственники участков отказываются от обработки, их заставлять не будут. А вот асфальтированную дорогу, по которой стекали фекальные воды в течение нескольких часов, обработают обязательно. Поручат это Центру муниципальных услуг.

ЦМУ дезинфицировал проезжую часть, тротуары, обочины дорог и частные земельные участки во время чрезвычайной ситуации, произошедшей летом прошлого года на канализационном коллекторе на ул. Ушакова. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в июне 2018-го обвалился грунт, повредив напорный коллектор, который просто сгнил. Фекальные воды затопили несколько улиц, реки нечистот текли по дорогам. Аварию признали ЧС, подключили региональную власть. Пришлось менять около 300 метров канализационной трубы.

И тогда большинство бердчан, пострадавших от фекального потопа, который длился несколько дней, отказались от дезинфекции, посчитав, что хлорка опасна, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В прошлом году от потока нечистот пострадали особенно улицы Урицкого, Советская, Кутузова, Первомайская, Красноармейская, переулки Краснофлотский и Урицкого. Их обрабатывали, включая дорожное полотно. Дезинфекцию проводят за счет средств местного бюджета. Сульфохлорантин стоит в среднем от 240 до 370 рублей за килограмм сухого вещества, который разводят до жидкого состояния. Кроме того, заплатить придется за использование поливомоечной машины и специалисту.

Нынешнюю ситуацию не признали чрезвычайной, поскольку масштабы бедствия не сравнимы с прошлогодними.

С одной стороны, как объясняют жители Речкуновки, по земле текла органика, которая не может причинить серьезного вреда земле. С другой, нельзя предсказать, как поведут себя огороды после такого агрессивного «удобрения».

— Санитарные службы рекомендуют обрабатывать участки химическим раствором. Но соглашаться с этим или нет — дело каждого. Стоит учитывать, что впереди зима, земля промерзнет и к следующим посадкам нормализуется, — считает Светлана Шерстобитова.