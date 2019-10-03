После сбора денег на операцию по удалению опухоли заблокировали страницу ВКонтакте мамы -3-летней Ани Коноваловой из Бердска

Читатели «Курьер. Среда. Бердск» продолжают интересоваться здоровьем Анечки Коноваловой, которая перенесла операцию по удалению огромной опухоли. Недавно страница ВКонтакте ее мамы Инны Коноваловой была заблокирована. У горожан это вызвало много вопросов. Напомним, бердчане приняли участие в сборе средств на операцию трехлетней Ани. Собрали больше 1 млн рублей.
— Страницу мою заблокировали еще когда мы лежали в больнице. Я не успела выполнить все условия службы поддержки. Не создала отдельную группу и не завела специальный счет, — рассказала Инна Коновалова «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 3 октября.
Напомним, что у трехлетней Ани Коноваловой была обнаружена опухоль, родители планировали везти ее в Москву на операцию в частную клинику. Но опухоль была слишком большая, в голове скапливалась жидкость и давила на мозг. Ребенку пришлось делать шунтирование, чтобы облегчить ее состояние. После этого родители не решились перевозить Анечку. Операцию ей сделали в Новосибирской областной клинической больнице по ОМС. Были взяты материалы на гистологию, которые показали, что у малышки нет рака. Ее выписали, но она теперь всю жизнь будет наблюдаться у онколога.
Социальная сеть ВКонтакте ужесточила правила по благотворительным сборам, сейчас страница Инны Коноваловой заблокирована, а сама Инна плохо идет на контакт. На данный момент Анечка поправляется. Но подробности ее жизни и здоровья, ее мама больше не желает афишировать.
— На всеобщее обозрение я больше не буду подробно рассказывать о здоровье ребенка, извините. Об этом будут знать только близкие люди, — уточнила Инна Коновалова.
Не прокомментировала Инна и повторные анализы на гистологию, которые были отправлены в Москву. Только отметила, что у Ани все хорошо. По поводу собранных средств, куда они будут направлены, Инна Коноволова рассказала, что деньги идут на лечение Ани. Они проходят все обследования в платных клиниках, для того чтобы не получить инфекцию. Ведь малышке делали трепанацию (вскрывали череп), и она не может еще ходить. На восстановление может понадобиться около года. Еще девочке, по показанию онколога, нужно сдать анализ на генетику (он стоит десятки тысяч рублей). Возможно, опухоль вызвало какое-то генетическое заболевание. После всех обследований и окончания лечения, будет период реабилитации и санаторий, на который тоже пойдут средства. Также мама Ани отправляла собранные для них средства на операцию другому ребенку (частному лицу) и в благотворительный фонд «Алеша» (Инна прислала подтверждающие документы в редакцию «Курьер. Среда. Бердск»). Редакция «Курьер. Среда. Бердск» желает скорейшего выздоровления маленькой Ане.