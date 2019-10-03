После сбора денег на операцию по удалению опухоли заблокировали страницу ВКонтакте мамы -3-летней Ани Коноваловой из Бердска

Мама Ани Инна Коновалова перечисляет деньги другим детям и обследует Аню в частных клиниках для ее же здоровья. Но общаться дальше со СМИ мама девочки отказалась. Инна больше не желает афишировать жизнь ребенка.

Аня Коновалова после удаления опухоли идет на поправку

Читатели «Курьер. Среда. Бердск» продолжают интересоваться здоровьем Анечки Коноваловой, которая перенесла операцию по удалению огромной опухоли. Недавно страница ВКонтакте ее мамы Инны Коноваловой была заблокирована. У горожан это вызвало много вопросов. Напомним, бердчане приняли участие в сборе средств на операцию трехлетней Ани. Собрали больше 1 млн рублей.

— Страницу мою заблокировали еще когда мы лежали в больнице. Я не успела выполнить все условия службы поддержки. Не создала отдельную группу и не завела специальный счет, — рассказала Инна Коновалова «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 3 октября.

Напомним, что у трехлетней Ани Коноваловой была обнаружена опухоль, родители планировали везти ее в Москву на операцию в частную клинику. Но опухоль была слишком большая, в голове скапливалась жидкость и давила на мозг. Ребенку пришлось делать шунтирование, чтобы облегчить ее состояние. После этого родители не решились перевозить Анечку. Операцию ей сделали в Новосибирской областной клинической больнице по ОМС. Были взяты материалы на гистологию, которые показали, что у малышки нет рака. Ее выписали, но она теперь всю жизнь будет наблюдаться у онколога.

Социальная сеть ВКонтакте ужесточила правила по благотворительным сборам, сейчас страница Инны Коноваловой заблокирована, а сама Инна плохо идет на контакт. На данный момент Анечка поправляется. Но подробности ее жизни и здоровья, ее мама больше не желает афишировать.

— На всеобщее обозрение я больше не буду подробно рассказывать о здоровье ребенка, извините. Об этом будут знать только близкие люди, — уточнила Инна Коновалова.

Не прокомментировала Инна и повторные анализы на гистологию, которые были отправлены в Москву. Только отметила, что у Ани все хорошо. По поводу собранных средств, куда они будут направлены, Инна Коноволова рассказала, что деньги идут на лечение Ани. Они проходят все обследования в платных клиниках, для того чтобы не получить инфекцию. Ведь малышке делали трепанацию (вскрывали череп), и она не может еще ходить. На восстановление может понадобиться около года. Еще девочке, по показанию онколога, нужно сдать анализ на генетику (он стоит десятки тысяч рублей). Возможно, опухоль вызвало какое-то генетическое заболевание. После всех обследований и окончания лечения, будет период реабилитации и санаторий, на который тоже пойдут средства. Также мама Ани отправляла собранные для них средства на операцию другому ребенку (частному лицу) и в благотворительный фонд «Алеша» (Инна прислала подтверждающие документы в редакцию «Курьер. Среда. Бердск»). Редакция «Курьер. Среда. Бердск» желает скорейшего выздоровления маленькой Ане.