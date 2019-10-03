Но ночную мойку денег нет: Возмущен мойкой дорог по утрам автовладелец в Бердске

С приходом зимы моющая дороги спецтехника исчезнет с дорог Бердска

Утренняя мойка дорог смущает читателя «Курьер. Среда. Бердск» Серого. Сегодня, 3 октября, он поинтересовался у власти города: почему спецтехника не работает по ночам?

— Я, конечно, понимаю, живем в России. Как говорил Абдулов в фильме «Гений» — страна напуганных идиотов…Каждое утро одно и то же, я думаю не одного меня возмущает данный факт. Почему дороги моют под утро, а не ночью, как во всех цивилизованных странах? -Едешь с утра на чистой машине, а тут поливальные машины. У них видимо норма- определенное количество воды на дорогу вылить надо. Дороги от этого чище не становятся, а вот автолюбители на чистых машинах явно не довольны данным фактом. Или я один такой недовольный? — поинтересовался бердчанин.

Директор управления ЖКХ Бердска Максим Совбанов ответил на вопрос читателя «Курьер. Среда. Бердск»: это автовладельцы мешают коммунальщикам очищать от грязи городские дороги.

— У нас нет средств оплачивать ночную работу сотрудникам (согласно трудового кодекса, работа в ночное время оплачивается в двойном размере — прим. ред.). К тому же, ночью движение тоже есть и заниматься уборкой дорог в темное время суток не проще. Если даже техника будет работать ночью, то посыпятся другие жалобы — мешаете спать своим грохотом. Проходили мы это все. Где найти золотую середину? — высказался Максим Флюрович.

Он отметил, что терпеть моющую дороги технику горожанам осталось недолго. Как только в Бердск придет зима, на городские дороги выйдет снегоуборочная техника.