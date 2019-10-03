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Образование / Общество

Необычная библиотека в стиле Льюиса Кэрролла открылась в Москве

15:57 03.10.2019 Фото: pixabay.com
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Множество произведений на полках Московской 234 библиотеки в жанрах фэнтези и фантастики, создают условия для вдохновения, развития фантазии и творческого потенциала у детей, подростков и молодежи.

Необычная библиотека в стиле Льюиса Кэрролла открылась в Москве
Обновленная библиотека №234 открылась на улице Габричевского, 8, оформленная в стиле «Алиса в стране чудес»

В столице после ремонта открылась библиотека, которая стала тематической. По просьбам читателей, читальный зал в библиотеке оформлен в стиле фэнтези. Об этом сообщает портал мэра Москвы.

Обновленная библиотека №234 открылась на улице Габричевского, 8. Интерьер некоторых залов оформлен в стиле знаменитого произведения Льюиса Кэрролла про приключения Алисы. Есть книжные полки в виде замка. А в самой читальне поставили множество произведений в жанрах фэнтези и фантастики. В настоящее время в библиотеке созданы все условия для вдохновения, развития фантазии и творческого потенциала у детей, подростков и молодежи.

Кстати, в столице это не единственная необычная библиотека. Многие городские читальни перестали быть только хранилищами книг. Библиотека им. Достоевского после ремонта напоминает гостиную с большими окнами. Здесь нет четкого деления на залы и можно расположиться за длинным белым столом, усесться на подоконнике или найти уголок поукромнее. В библиотеке современный интерьер, установлены компьютеры, есть бесплатный Wi-Fi. Здесь проводят поэтические вечера, лекции, а с недавнего времени — завтраки-беседы с интересными людьми. А библиотека №227 на ул. Героев Панфиловцев, 12 стала точкой притяжения тех, кто любит комиксы. Эта же тематика обыграна и в дизайне читальни библиотеки. Помещение оформлено в духе поп-арта и ретрофутуризма. А библиотека № 240 на улице Паршина, 33 получила название Technoscience, здесь упор в оформлении сделан на науку и высокие технологии.

Источник: Российская Газета

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