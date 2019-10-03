Стихийные бедствия: 250 пострадавшим на общую сумму свыше 35 млн руб выплатили Сбербанк

Стихийные бедствия являются самыми распространенными страховыми случаями в частных и дачных домах

СК «Сбербанк страхование» проанализировала данные по урегулированию убытков за июнь-август 2019 года и выявила наиболее распространенные страховые случаи, которые произошли в частных и дачных домах этим летом, — сообщает пресс-служба Сбербанка.

Лидером, как и в прошлом году, стали стихийные бедствия. Компания оформила выплаты более чем 250 пострадавшим на общую сумму свыше 35 млн руб. Это на 24% больше, чем в прошлом году. Основные выплаты получили жители Иркутской области, где в этом году произошло мощнейшее наводнение.

На втором месте — пожары. Этим летом пострадало гораздо меньше домов, но ущерб от возгораний оказался более существенным. По этому риску компания возместила ущерб по 180 заявкам (в прошлом году — более чем по 200). Но несмотря на сокращение обращений по этому риску, общая сумма выросла на 23% и составила 59 млн руб.

На третьей позиции — противоправные действия третьих лиц: кражи, грабежи и т.д. Летом 2019 года более 30 клиентов компании получили возмещение ущерба на общую сумму 2,3 млн руб. Количество выплат по этому риску по сравнению с прошлым годом выросло на 35%, а общая сумма возмещенных убытков увеличилась в 5 раз.

В результате взрыва бытового газа в 9 домах страхователи получили возмещение на сумму свыше 200 тыс. руб. С июня по август прошлого года таких обращений в компанию не было.

Удар молнии нанес ущерб на сумму свыше 100 тыс. руб., выплаты получили 4 клиента. В прошлом году — 1.

Кроме того, были обращения по ущербу от падения летательных аппаратов и посторонних предметов, а также поломки электрооборудования. По каждому из этих рисков были сделаны две небольшие выплаты, повреждения оказались незначительными.

«В целом за июнь-август 2019 года СК «Сбербанк страхование» выплатила страховое возмещение по различным рискам более 470 дачникам и хозяевам частных домов. Это на 7% больше, чем в прошлом году. При этом страховые выплаты выросли более чем в 2 раза, до 96 млн руб.», — отмечает операционный директор СК «Сбербанк страхование» Василий Александров.

В преддверии зимнего сезона аналитики СК «Сбербанк страхование» напоминают, что самый надежный способ защитить свое имущество от непрошенных гостей или непредвиденных ситуаций в отсутствие хозяев — застраховать его. Суммы таких трат могут быть очень значительны. Например, при пожаре, как правило, дом сгорает полностью. Непрошенные гости могут вынести не только технику и ценные вещи, но и побить окна, сломать двери и т.д. При этом минимальная стоимость полиса страхования на целый год в СК «Сбербанк страхование» на общую страховую сумму 900 тыс. руб. составляет 3 490 руб.

В страховую защиту входит страхование внутренней и внешней отделки дома или дачи, инженерного оборудования, конструктивных элементов (как самой дачи, так и дополнительных хозяйственных построек, например, хозблока, забора, гаража и т.д.), движимого имущества, а также гражданской ответственности.