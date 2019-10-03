Шершавые пятки: Как избавиться от трещин на пятках?

Не так широко известны народные средства лечения треснувших пяток, которые прекрасно справляются с проблемой и в короткий срок помогут привести ваши ноги в порядок.

Образовавшиеся на пятках трещины вызывают не только малоприятные ощущения и дискомфорт, но и создают серьезные неудобства в повседневной жизни. Начиная с испорченного внешнего вида ног в целом до заметных болей при ходьбе. Поэтому затягивать с решением возникшей проблемы не стоит.

Трещины на пятках — причины

Появление трещин на стопах может быть следствием серьезных заболеваний, либо небрежного отношения к ним.

К наиболее распространенным причинам относятся следующие:

чрезмерное пересыхание кожи стоп;

хождение босыми ногами по горячему песку летом;

грибок стоп;

ношение неудобной обуви;

различные заболевания эндокринной системы;

наличие избыточного веса;

диабет и ряд других болезней.

Как и в случае большинства заболеваний, проблему легче предотвратить, чем лечить. Наиболее эффективным и в то же время простым способом профилактики является регулярный уход за кожей стоп. Ее нужно постоянно увлажнять и питать с помощью специальных кремов. Если на стопах появились ороговевшие участки, их нужно незамедлительно удалить, и обратить внимание на вашу обувь. Если обувь слишком тесная, то ее необходимо заменить более удобной.

В случае, если профилактические меры не принесли ожидаемых результатов, не стоит опускать руки, испытанные временем народные средства помогут избавиться от огрубевшей кожи на пятках и предотвратят их растрескивание.

Трещины на пятках — эффективные домашние средства лечения

1. Мазь с применением барсучьего жира.

Барсучий жир давно известен своими лечебными свойствами, благодаря которым мазь с его использованием быстро заживляет растрескавшиеся пятки. Для этого необходимо взять 50мл жира и разогреть его на водяной бане. Подождать около 10мин. Далее к приготавливаемой смеси добавить траву чистотела и измельченные цветки календулы по 1 ч. л. Прежде чем положить травы в смесь их необходимо подержать в кипятке около 1 минуты.

Все ингредиенты тщательно смешать и поставить полученную кашицу греть на слабый огонь на 30-40 мин. Помните, что барсучий жир ни в коем случае нельзя кипятить, поэтому внимательно следите за этим. После чего нужно перетереть полученную смесь через сито, чтобы получить равномерную массу, и поставить остужать. Когда температура мази снизится до комнатной, она готова к употреблению.

Мазь наносят на поврежденные участки стоп и тщательно втирают. Проводить такую процедуру лучше всего на ночь перед сном, а после нанесения мази надеть хлопчатобумажные носки.

Полученная таким образом из барсучьего жира мазь способна сохранять свои полезные свойства в течение длительного времени, благодаря чему ее можно заготовить на весь предполагаемый период лечения. Хранить ее нужно в темном прохладном месте, для чего вполне подойдет холодильник.

Не забывайте, что использовать мазь для смазывания пяток следует только в теплом виде. Поэтому перед употреблением обязательно разогрейте ее на водяной бане. Микроволновая печь для этих целей не подойдет, поскольку ее излучения способны уничтожить все полезные свойства ингредиентов, входящих в состав мази.

Применение барсучьего жира способствует быстрому заживлению травм и других повреждений на коже. А также общее состояние кожи благодаря поступлению необходимых питательных веществ заметно улучшается. Кроме того, в барсучьем жире содержатся в большом объеме витамины А и Е, которые помогают вернуть коже стоп эластичность и делают ее более мягкой и гладкой.

Приготовленная в домашних условиях мазь отличается высоким целебным действием. Поскольку в ней соединены компоненты, издавна применяемые для лечения кожных заболеваний. Так, чистотел и календула благодаря своим бактерицидным свойствам обладают противовоспалительным действием. Мазь на барсучьем жиру способна практически полностью остановить развитие инфекции и избавить вас от трещин и других травм на пятках.

2. Применение компрессов из растительных масел

В устранении трещин себя хорошо показали компрессы на основе растительных масел. Для этого подойдет, как обычное подсолнечное масло, так и другие масла, включая эфирные, например, мятное, эвкалиптовое. Очень эффективно в заживлении трещин на пятках кокосовое масло, но его не всегда можно легко приобрести, поэтому подойдут для этой цели любые растительные масла, в том числе оливковое и касторовое, и уже упоминавшееся подсолнечное, которые не менее эффективно решит проблему. Для повышения их целительных свойств при подготовке компресса применяют другие компоненты, например, ромашку и прополис.

Для приготовления смеси необходимо подогреть на водяной бане 50 мл растительного масла. Затем поместить туда прополис, предварительно раздробленный (10 гр.) и ромашку (5 гр. или 1 ст. .л.). В течение 20-30 мин проварить смесь на медленном огне и затем процедить. В качестве окончательного штриха осталось добавить в масло сок алоэ (1 ч.л.).

Перед нанесением компресса кожу следует подготовить. Для начала ее нужно очистить, а затем размягчить. Для этого можно использовать травяную ванночку. После процедур очищения и увлажнения в стопы тщательно втереть теплое масло. И только после этого накладывают уже сам компресс — марлю, смоченную в теплой смеси масла с травами. Затем ноги оборачивают целлофаном и надевают теплые носки. Эту процедуру желательно делать на ночь, чтобы добиться максимального эффекта.

Ромашка и прополис в этом рецепте выполняют роль противовоспалительных и болеутоляющих средств, и заметно ускоряют процесс заживления.

3. Ванночки

Одним из прекрасных вариантов лечебных ванночек может служить рецепт с розмарином и крахмалом. Для приготовления ванночки понадобится крахмал и масло розмарина. Налейте 2 литра подогретой воды в небольшой тазик, бросьте туда крахмал (2 ст. .л.) и масло (5 капель). Длительность такой процедуры — 20-30мин. По мере остывания подливайте в таз горячей воды.

Почему перед нанесением компресса желательно делать ванночки? Все дело в том, что вещества, которые имеются в ее составе, сами по себе очень благотворно влияют на процесс заживления заскорузнувших и растрескавшихся стоп. Крахмал не только отлично питает и смягчает огрубевшую кожу, но и убыстряет процесс заживления трещин на стопах. Розмарин эффективен в борьбе с болезнетворными микроорганизмами, что в свою очередь также способствует быстрому избавлению от травм и трещин.

Наличие на пятках глубоких плохо заживающих ран требует особого подхода. В ванночку помимо крахмала и розмарина следует добавить отвар лечебного растения, либо полностью заменить им воду. Готовится лечебный отвар следующим образом. Берут в равных частях календулу, зверобой и цветки ромашки (по 10 грамм на 2 литра воды) запаривают на водяной бане в течение 15 мин. Затем доводят до комнатной температуры.

Представленные рекомендации и рецепты помогут вам освободиться от этой проблемы в достаточно короткие сроки и вернуть коже стоп здоровый и ухоженный вид.

Источник: МедикФорум