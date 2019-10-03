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Искали 200 человек: Живым на 5 дней нашли в тайге 12-летнего мальчика в Тыве

16:30 03.10.2019 Фото: pixabay.com
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Ребенок с отцом и знакомыми собирал кедровый орех. Его нашли под лиственницей.

Искали 200 человек: Живым на 5 дней нашли в тайге 12 летнего мальчика в Тыве
В Республике Тыва малолетний мальчик, пропавший в таежной местности, найден

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения 12-летнего жителя с. Ий Тоджинского района республики по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

По версии следствия, в таежной местности в местечке «Хоор Арга» в 20 километрах от с. Ий Тоджинского района малолетний мальчик с отцом и с другими знакомыми собирали кедровые орехи. 29 сентября 2019 года до обеда ребенок со стоянки самостоятельно пешком направился в сторону села. Около 14 часов, обнаружив отсутствие мальчика, местные жители организовали самостоятельные поиски, которые не дали результата.

В результате широкомасштабных поисковых мероприятий под руководством руководителя следственного управления СК России по Республике Тыва мальчик обнаружен в 5 километрах от избушки, от которой ребенок самостоятельно выдвинулся в сторону села, под лиственницей. Ребенок в ближайшее время будет транспортирован бортом санавиации в пос. Тоора-Хем, а затем и в Республиканскую больницу, где ему будет оказана необходимая медицинская помощь.

Следователями и криминалистами следственного управления проведен весь необходимый комплекс следственных действий, направленных на обнаружение малолетнего, а также установление всех фактических обстоятельств произошедшего. С участием 2 сотрудников кинологической службы МВД республики с собаками осмотрены избушка, из которой малолетний мальчик выдвинулся по направлению к селу. На расстоянии 3-4 километров от избушки обнаружен мешок с кедровыми орехами, предположительно оставленный ребенком. С усилением поисковой группы путем привлечения дополнительных сил от места обнаружения мешка местность прочесывалась сплошным методом. Кроме того, следователями допрошены родственники, учащиеся, преподавательский состав школы, с целью получения информации, характеризующей ребенка, чтобы предугадать его возможные действия, так как из показаний отца следует, что мальчик знает местность с детства и хорошо ориентируется на ней.

В поисках были задействованы родственники, местные жители, работники лесхоза, авиалесоохраны, образовательных муниципальных учреждений, военные 55-й отдельной мотострелковой бригады, сотрудники МВД и МЧС, ГО и ЧС Республики Тыва. Всего по состоянию на 9 часов 03 октября 2019 года в поисках было задействовано свыше 150 человек. Для обеспечения эффективных поисков и с целью скорейшего обнаружения малолетнего с учетом погодных условий (ночью температура воздуха опускается до – 10 градусов, в горах указанной местности в ночь с 28 на 29 сентября выпал снег), применялась специальная техника квадрокоптер, спутниковая радиосвязь, автомобили повышенной проходимости. Кроме того, прибывшими сотрудниками Главного управления криминалистики СК России оказана практическая и методическая помощь в проведении следственно-поисковых мероприятий по установлению местонахождения малолетнего мальчика. Поиски были осложнены густым трудно проходимым хвойным лесом, а также наличием диких зверей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следком

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