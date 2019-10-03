Почти полностью отключили интернет. В Ираке заблокировали Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp

Массовые протесты в столице Багдаде 1 октября. Демонстранты выступают против коррупции, безработицы и плохой работы общественных услуг, в частности отключения электроэнергии и нехватки воды.

В Ираке почти полностью отключили интернет

На большей части территории Ирака из-за антиправительственных протестов ограничен доступ в Интернет. Власти заблокировали Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, а также другие соцсети и мессенджеры. Об этом сообщила неправительственная организация NetBlocks, которая отслеживает блокировки в Интернете.

Массовые протесты в столице Багдаде и других городах начались во вторник, 1 октября. Демонстранты выступают против коррупции, безработицы и плохой работы общественных услуг, в частности отключения электроэнергии и нехватки воды.

Часть демонстрантов пыталась пройти к так называемой Зеленой зоне, где расположены здания правительственных учреждений и иностранных посольств. Полиция стала разогнать протестующих, в ответ некоторые начали бросать в полицейских камни. Правительственные службы безопасности открыли огонь. По разным данным, погибли от двух до 10 человек, сотни человек получили травмы. В среду, 2 октября, протесты продолжились.

Источник: rus.azattyq.org