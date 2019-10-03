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Почти полностью отключили интернет. В Ираке заблокировали Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp

16:00 03.10.2019 Фото: pixabay.com
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Массовые протесты в столице Багдаде 1 октября. Демонстранты выступают против коррупции, безработицы и плохой работы общественных услуг, в частности отключения электроэнергии и нехватки воды.

Почти полностью отключили интернет. В Ираке заблокировали Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp
В Ираке почти полностью отключили интернет

На большей части территории Ирака из-за антиправительственных протестов ограничен доступ в Интернет. Власти заблокировали Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, а также другие соцсети и мессенджеры. Об этом сообщила неправительственная организация NetBlocks, которая отслеживает блокировки в Интернете.

Массовые протесты в столице Багдаде и других городах начались во вторник, 1 октября. Демонстранты выступают против коррупции, безработицы и плохой работы общественных услуг, в частности отключения электроэнергии и нехватки воды.

Часть демонстрантов пыталась пройти к так называемой Зеленой зоне, где расположены здания правительственных учреждений и иностранных посольств. Полиция стала разогнать протестующих, в ответ некоторые начали бросать в полицейских камни. Правительственные службы безопасности открыли огонь. По разным данным, погибли от двух до 10 человек, сотни человек получили травмы. В среду, 2 октября, протесты продолжились.

Источник: rus.azattyq.org

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От редакции

Можете представить свою жизнь без интернета?

Михаил, 03 октября 2019 16:14
НВР: Личную жизнь - да! А вот на работе будет туговато.
Аноним, 03 октября 2019 16:22
Как показал пример Китай: если отключить связь митингующим, то протесты заканчиваются очень быстро.
Все суть в том, чтобы нарушить общение организаторов беспорядков с их кураторами и боевыми группами. Как только это сделать, народ быстро рассасывается по домам.

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