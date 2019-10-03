Отбывать наказание в виде обязательных и исправработ осужденные могут у бизнесменов и в мэрии Бердска

Комбинат бытовых услуг и пассажирское АТП попросили включить их в список из 32 предприятий — коммерческих и муниципальных, где отрабатывают часы приговоренные судом.

Бердский суд применяет наказание в виде обязательных работ

Сегодня, 3 октября, в мэрии Бердска обнародовали подписанное накануне постановление главы города Евгения Шестернина о том, где могут отбывать срок приговоренные к наказанию в виде исправительных и обязательных работ.

К уже имеющимся бердским предприятиям и учреждениям, где трудятся осужденные, добавили муниципальные Комбинат бытовых услуг и Бердское автотранспортное предприятие. При этом, как сказано в документе, оба предприятия сами ходатайствовали о том, чтобы к ним присылали на работы людей по решению суда.

Перечень объектов для отбывания наказания в виде исправительных и обязательных работ существует в Бердске с декабря 2018 года. До сегодняшнего дня в него входило 32 учреждения и предприятия, в том числе коммерческие и индивидуальные предприниматели. В списке есть сама администрация города, военкомат, управление природными ресурсами, Бердский городской суд, лесхоз, управляющие компании, приют для бездомных животных «Надежда» и другие. Теперь перечень пополнился еще двумя местами отработки — КБУ и пассажирское АТП.

Перечень объектов для отбывания наказания в виде исправительных и обязательных работ

1. Общество с ограниченной ответственностью «Пункт передержки бездомных животных» (по согласованию).

2. Муниципальное унитарное предприятие «СпецАвтоХозяйство».

3. Муниципальное бюджетное учреждение «Управление природными ресурсами города Бердска».

4. Муниципальное бюджетное учреждение «Приют животных «Надежда».

5. Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский сувенир» (по согласованию).

6. Индивидуальный предприниматель Филонич М.В. (по согласованию).

7. Общество с ограниченной ответственностью «Бердский кирпичный завод» (по согласованию).

8. Администрация города Бердска.

9. Акционерное общество «Бердский хлебокомбинат» (по согласованию).

10. Акционерное общество «Бердский строительный трест» (по согласованию).

11. Товарищество собственников жилья «Изумрудный» (по согласованию).

12. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Гурман» (по согласованию).

13. Общество с ограниченной ответственностью «Сибклир» (по согласованию).

14. Городское бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Бердская центральная городская больница» (по согласованию).

15. Акционерное общество «Бердский лесхоз» (по согласованию).

16. Отдел военного комиссариата Новосибирской области по городу Бердску (по согласованию).

17. Отдел судебных приставов по городу Бердску Управления федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области (по согласованию).

18. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЖилКомСервис» (по согласованию).

19. Общество с ограниченной ответственностью Мебельное объединение «РОСТ» (по согласованию).

20. Общество с ограниченной ответственностью «Автомобилист» (по согласованию).

21. Индивидуальный предприниматель Арсланова Ю.О. (по согласованию).

22. Бердский городской суд Новосибирской области (по согласованию).

23. Общество с ограниченной ответственностью транспортная компания «АвтоТрансПрактик» (по согласованию).

24. Индивидуальный предприниматель Куринная Е.Д. (по согласованию).

25. Общество с ограниченной ответственностью «Автокомплекс Шадриха» (по согласованию).

26. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр Муниципальных Услуг» г.Бердска.

27. Общество с ограниченной ответственностью «Вербена» (по согласованию).

28. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Вербена» (по согласованию).

29. Индивидуальный предприниматель Воронин Е.В. (по согласованию).

30. Общество с ограниченной ответственностью «Отдел Кадров» (по согласованию).

31. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сибирский стандарт» (по согласованию).

32. Общество с ограниченной ответственностью Транспортная компания «Трансфер» (по согласованию).

33. Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат бытовых услуг».

34. Муниципальное унитарное предприятие «Бердское автотранспортное предприятие».

В Бердске нередко суд наказывает осужденных по громким делам к обязательным работам. Так, за нападение собак-людоедов 350 часов обязательных работ получил их хозяин Борис Напольских в марте 2017 года. Но поскольку срок давности по делу к тому времени истек, от наказания осужденный освобожден. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в январе 2015 года псы, принадлежащие Напольских, напали в Новом поселке на новосибирского марафонца Владимира Варакуту. Чудом выживший Варакута пытался вернуть себе прежний облик: собаки частично сняли ему скальп и отгрызли уши.

Также был освобожден от наказания в виде 400 часов обязательных работ бывший первый замглавы Бердска Владимир Мухамедов. В 2013 году суд признал его виновным в воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Но поскольку в ходе следствия он находился 2 месяца под арестом, махать метлой ему не пришлось. Согласно ст. 72 УК РФ 1 день лишения свободы равен 8 часам отбывания обязательных работ.

справка

Исправительные работы — вид наказания, назначаемый осужденному, имеющему основное место работы, а равно не имеющему его. Осужденный, имеющий основное место работы, отбывает исправительные работы по основному месту работы. Осужденный, не имеющий основного места работы, отбывает исправительные работы в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе места жительства осужденного. При этом исправительные работы устанавливаются на срок от двух месяцев до двух лет. Из заработной платы осужденного к исправительным работам производятся удержания в доход государства в размере, установленном приговором суда, в пределах от пяти до двадцати процентов.

Обязательные работы заключаются в выполнении осужденным в свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ. Вид обязательных работ и объекты, на которых они отбываются, определяются органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями. Обязательные работы устанавливаются на срок от шестидесяти до четырехсот восьмидесяти часов и отбываются не свыше четырех часов в день.

Стоит отметить, что исправительные и обязательные работы не назначаются лицам, признанным инвалидами первой группы, беременным женщинам и имеющим детей в возрасте до трех лет, военнослужащим, проходящим службу по призыву, и военнослужащим, проходящим службу по контракту на воинских должностях рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения судом приговора не отслужили установленного законом срока службы по призыву.

Отличие принудительных работ в том, что они не назначается несовершеннолетним, инвалидам первой или второй группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, женщинам, достигшим пятидесятилетнего возраста, мужчинам, достигшим шестидесятилетнего возраста, а также военнослужащим.

Общим для данных видом наказания является то, что в случае уклонения осужденного от отбывания исправительных, обязательных и принудительных работ, они заменяются лишением свободы.