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Айсберг весом 315 миллиардов тонн откололся в Антарктиде

17:15 03.10.2019 Фото: pixabay.com
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Площадь айсберга, названного D28, составляет примерно 1,6 тысячи квадратных километров, его толщина — около 210 метров.

Айсберг весом 315 миллиардов тонн откололся в Антарктиде
Айсберги опасны для морских судов

От шельфового ледника Эймери в Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн, сообщает Институт океанографии Скриппс.


Площадь айсберга, названного D28, составляет примерно 1,6 тысячи квадратных километров, его толщина — около 210 метров.
Льдина может представлять угрозу морским судам, поэтому ученые намерены пристально наблюдать за ней.
Эймери — третий по величине шельфовый ледник — находится между Берегами Ларса Кристенсена и Ингрид Кристенсен на востоке материка. В последний раз такой крупный айсберг откалывался от него свыше 50 лет назад.

Источник: РИА Новости

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