Айсберг весом 315 миллиардов тонн откололся в Антарктиде

От шельфового ледника Эймери в Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн, сообщает Институт океанографии Скриппс.

Scientists have discovered that a large iceberg — more than 1000 square miles containing 315 gigatonnes of ice — has separated from East Antarctica’s Amery Ice Shelf. The finding comes from Scripps glaciologist Helen Fricker (@helenafricker) and colleagues from @AusAntarctic. pic.twitter.com/xqdjfVxvH9

