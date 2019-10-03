Айсберг весом 315 миллиардов тонн откололся в Антарктиде

Айсберги опасны для морских судов

От шельфового ледника Эймери в Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн, сообщает Институт океанографии Скриппс.

Scientists have discovered that a large iceberg — more than 1000 square miles containing 315 gigatonnes of ice — has separated from East Antarctica’s Amery Ice Shelf. The finding comes from Scripps glaciologist Helen Fricker (@helenafricker) and colleagues from @AusAntarctic. pic.twitter.com/xqdjfVxvH9 — Scripps Institution of Oceanography (@Scripps_Ocean) 1 октября 2019 г.



Площадь айсберга, названного D28, составляет примерно 1,6 тысячи квадратных километров, его толщина — около 210 метров.

Льдина может представлять угрозу морским судам, поэтому ученые намерены пристально наблюдать за ней.

Эймери — третий по величине шельфовый ледник — находится между Берегами Ларса Кристенсена и Ингрид Кристенсен на востоке материка. В последний раз такой крупный айсберг откалывался от него свыше 50 лет назад.

Источник: РИА Новости