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Спас из горящей квартиры соседа Хасан Юлдашев из Тогучина

12:45 03.10.2019 Фото: 54.mchs.gov.ru
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Пострадавший, мужчина 1971 г.р. был госпитализирован в отделение реанимации центральной районной больницы с признаками отравления угарным газом.

Спас из горящей квартиры соседа Хасан Юлдашев из Тогучина
Неравнодушный житель Тогучина спас соседа на пожаре

Оказавшись на месте пожара, житель Тогучина спас из горящего частного дома своего соседа. Только благодаря своевременной помощи неравнодушного гражданина удалось избежать настоящей трагедии.

2 октября около пяти вечера в пожарную охрану поступило сообщение о пожаре в частном двухквартирном жилом доме в г. Тогучин Новосибирской области. Незамедлительно к месту вызова были направлены пожарно-спасательные подразделения.

Спустя четыре минуты первые пожарные расчеты прибыли на место происшествия. В условиях плотного задымления, частный дом был проверен на наличие людей звеном газодымозащитной службы, после чего огнеборцы ликвидировали открытое горение. Очаг пожара был обнаружен в санузле одной из квартир. В результате возгорания огнем повреждены душевая кабина, стены и потолок на площади 9 квадратных метров. Причиной пожара стала неосторожность при курении жильца дома.

Вскоре выяснилось, что до прибытия спасателей виновника пожара, который без сознания находился в горящей квартире, спас сосед – Хасан Юлдашев. Мужчина, рискуя собственной жизнью, смог войти в задымленное помещение, где в коридоре дома обнаружил пострадавшего и вынес его на свежий воздух.

Пострадавший, мужчина 1971 г.р. был госпитализирован в отделение реанимации центральной районной больницы с признаками отравления угарным газом.

Пожарно-спасательным подразделениям удалось не допустить распространения огня на соседние жилые дома и надворные постройки. В ликвидации пожара было задействовано шесть человек личного состава, две единицы пожарно-спасательной техники.

Главное управление МЧС России по Новосибирской области напоминает, что только внимательность и ответственное отношение к пожарной безопасности помогут обезопасить себя и своих близких от возникновения пожара. Никогда не курите в постели или сидя в кресле, особенно, если выпили спиртное. Всегда тщательно тушите окурки. Следите за тем, чтоб спички и зажигалки не попадали в руки маленьким детям. Не курите вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Не бросайте сигареты в шахту лифта или лестничные пролеты, а также из окон и с балконов.

При возникновении пожара необходимо немедленно звонить в пожарно-спасательную службу по телефонам 101 или 112.

Источник: МЧС по НСО

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